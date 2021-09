Bitcoin nemá rád September, bude to tento rok iné?

August sa nám pomaly, ale isto skončil čo neznamená nič iné ako to, že bitcoiny pochodujú do tretieho mesiaca tretieho štvrťroka. Po masívnej korekcii 40,39% v 2. štvrťroku sa hodnota kryptomeny v tomto štvrťroku zhodnotila o zhruba 35,39%. Majetok čaká už iba zaujímavé obdobie posledného mesiaca štvrťroka. A potenciálny vzostupný tlak by bol potrebný na porazenie šancí, ktoré sú počas posledných 4 rokov silné. Aj keď neexistuje žiadny konkrétny dôvod, prečo by bitcoiny nemali radi september, odborníci sa domnievajú, že BTC tentoraz prelomia neporiadok.

Ak však veríte v dlhodobý potenciál [bitcoinov], tak ho len nekontrolujte. To je to najlepšie, čo môžete urobiť. Rovnako ako by ste nemali nechať pokles ceny ovplyvniť vaše rozhodnutie o kúpe kryptomeny, nenechajte ani náhly nárast ceny zmeniť vašu dlhodobú investičnú stratégiu. Ešte dôležitejšie je, nezačínajte kupovať viac kryptomien len preto, že cena rastie. Nastavte si účet a zabudnite naň ako na každý tradičný účet dlhodobej investície. „Ak necháte svojich emócií príliš veľa ovplyvňovať vaše rozhodnutia, môžete predávať v nesprávny čas, alebo sa môžete rozhodnúť nesprávne.” Vyjadril sa úspešný investor Yang. Vy z toho máte stres a nemyslíme si, že je to zdravý spôsob, ako sa k tomu postaviť.

Mesiac september alebo skorá medvedia jeseň?

Od roku 2013 zaznamenal bitcoin pozitívny nárast v septembri iba trikrát. Aj keď sa pomer šancí zdá byť celkom neutrálny, výnosy z týchto zelených mesiacov boli sotva vzostupné.

Ak to porovnáme, medvedie opravy boli obrovské. Keď v roku 2014 došlo k poklesu až o 19% a následne o 13,51% v roku 2019. Aj počas prevažne býčích rokov boli v rokoch 2017 a 2020 pozorované opravy -8,25% a -7,53%. Pojmy identifikácie logického pozadia takéhoto trendu nedávajú zmysel, pretože v priebehu rokov boli príbehy okolo BTC rôzne. Keď porovnáme trhové podmienky v roku 2019 s rokom 2020 môžeme povedať, že ponuka bola drasticky odlišná, pretože ponuka sa po máji 2020 znížila. Ak by teda išlo o povery na trhu, september by bol pre býčích investorov tabu. Rozprávanie v roku 2021 však nemôže byť založené iba na historickom kontexte.

Máme teda očakávať pozitívny bitcoin v septembri?

Z hľadiska reťazca bolo identifikovaných málo medvedích znakov. Keďže cena kryptomeny zahŕňa agresívne býčie zotavenie, transakčné činnosti sa nezaviazali k rovnakej úrovni zapojenia. Podľa Glassnode sa počet bitcoinových transakcií upravených podľa entítod vrcholu v prvom štvrťroku 2021 znížil o 38%. Popri transakčných aktivitách klesol dokonca aj celkový objem prevodov o 62,5%.

Oba vyššie spomenuté faktory sú zodpovedné za odhad veľkosti ekonomicky dôležitého objemu, pretože všetky tieto prevody sa uskutočňujú v reťazci. Pri takom zníženom dopyte po blokovom priestore súčasná rally nie je podporovaná rovnakými prihlasovacími údajmi ako na začiatku roku 2021.

Bears v. Bulls – Bitka v septembri 2021?

V súčasnej dobe majú medvede historickú pravdepodobnosť a okamžitú podporu opravy v reťazci. Pokiaľ ide o výkonnosť bitcoinu za posledných pár mesiacov, obdobie korekcie je v skutočnosti celkom vítané, pretože môže BTC umožniť opätovné testovanie pred ďalším silným rally v 2021. A napriek tomu, pokiaľ ide o bitcoiny, nič nie je zaručené 100%. Ako dopadne september 2021 pre ceny na trhu, ukáže len čas. Pozorné sledovanie kurzu Bitcoinu vám však môže indikovať nasledujúce udalosti.

Počas posledných dvoch týždňov BTC konsolidoval a obchodoval bokom v rozmedzí od 50 000 do 46 500 dolárov.

Akonáhle dôjde k uzávierke nad 51 000 dolárov s dobrými objemami, môžeme očakávať, že ceny sa ďalej zvýšia až na 57 175 dolárov, alebo ak to poruší rozsah na spodnej strane, ceny môžu klesnúť na ďalšiu úroveň podpory, ktorá je na 42 500 dolároch. Takto znelo vyjadrenie experta.

Podľa spoločnosti Ranga sú kľúčové podpory bitcoinov na úrovni 46 500 dolárov a 42 500 dolárov a úrovne odporu na úrovni 51 000 dolárov a 57 175 dolárov. Napriek krátkodobému odporu sú niektorí odborníci voči bitcoinu zo strednodobého hľadiska optimistickí. Veríme, že cena bitcoinu môže do konca januára 2022 dosiahnuť najmenej 75 000 až 80 000 dolárov. Toto je základ globálneho scenára, v ktorom je ponuka peňazí príliš vysoká.

Vďaka americkej centrálnej banke Fed, ktorá udržiava takmer nulové úrokové sadzby a tlačí viac dolárov na podporu ekonomiky, ťažko zasiahnutej pandémiou covid-19, akcie, ako aj kryptomeny, ako napríklad bitcoin, zaznamenali za posledných 18 mesiacov výrazné zisky. Veľké množstvo ľudí počas pandémie začalo zvažovať svoju finančnú situáciu a snažili sa vytvoriť si akýsi príjem. Práve takto sa počas pandémie rapídne zvýšil záujem o kryptomeny a počet ľudí, ktorí sa s nimi snažia obchodovať.

