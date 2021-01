Bitcoin vytvoril vrstvu milionárov, oplatí sa do neho ešte investovať?

Kryptomeny a najmä Bitcoin zažívajú v posledných rokoch veľký boom. Kým donedávna existoval len Bitcoin, v dnešnej dobe ich počet kryptomien exponenciálne narastá. Okrem tradičného Bitcoinu je tak možné investovať aj do desiatok iných zaujímavých kryptomien. No je to pri vysokom riziku stále dobrý nápad?

Kryptomeny sa od klasických mien ako euro či dolár v mnohom odlišujú. V prvom rade, nie sú centralizované a regulované centrálnymi bankami. Kým na klasické meny sa vzťahujú veľmi prísne regulácie, ich hodnota je závislá od množstva hospodárskych faktorov, podliehajú inflácii a rôznym politickým rozhodnutiam, kryptomeny sú od všetkých týchto problémov reálneho sveta zatiaľ uchránené. Založené sú na matematických protokoloch, ktoré riadia ich uvoľňovanie na trh. Základom kryptomien je tzv. blockchain – účtovná databáza so zoznamom všetkých transakcií držiteľov danej kryptomeny.

Práve komplikovaný blockchain a matematické vzorce, na ktorých sú kryptomeny založené, prinášajú ďalšiu výhodu – platby pomocou kryptomien sú veľmi ťažko sledovateľné. Napríklad, Bitcoin bol v minulosti veľmi obľúbený pri platbách za nelegálne činnosti a tovary na čiernom trhu, keďže vládne inštitúcie nedokázali vystopovať, kto a kedy dané platby vykonal. Aj vďaka tejto skutočnosti sa stal Bitcoin tak obľúbeným a začal prudko rásť na hodnote.

Koľko ľudí vlastní Bitcoin v hodnote vyše 1 milióna USD?

Podľa portálu Bitcoin.com a čísel publikovaných v Decembri 2020, bolo na svete presne 66,540 bitcoinových milionárov, teda lepšie povedané bitcoinových adries, kde bol Bitcoin v hodnote vyššej než 1 milión dolárov. Pričom toto číslo bolo počítané ešte, keď bola cena na úrovni $20,000 takže môžeme predpokladať, že dnes je počet milionárov ešte omnoho vyšší.

Budúci vývoj ceny Bitcoinu

Kým ceny klasických mien ako eura, libry, či doláru vzájomne rastú a klesajú len o pár percent, keďže kryptomeny nie sú centralizované a ovládané štátmi, ich cena rastie a klesá prakticky neobmedzene. Napríklad, sila kryptomien sa v plnej paráde ukázala počas roku 2020. Kým v marci cena Bitcoinu klesla pod úroveň 4000 dolárov, koncom roka prekročila hranicu 25 000 dolárov. Takéto zhodnotenie peňazí sa veru len tak často nevidí. Áno, za vysoký pokles a nárast hodnoty mohla v roku 2020 primárne pandémia Covid-19, no podobne veľké rasty a pády cien kryptomien sme mohli sledovať aj nezávisle od vývoja udalostí vo svete.

Jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú vývoj ceny kryptomien, sú samotní ľudia. Čím väčší je záujem ľudí o kúpu danej kryptomeny, tým rapídnejšie jej cena rastie. A naopak, pokiaľ je daná kryptomena vystavená nejakému škandálu alebo nepriaznivým správam, ľudia začnú svoje kryptomeny rýchlo predávať a ich cena prudko klesá. Vďaka týmto častým a výrazným cenovým pohybom je tak možné pri investovaní do kryptomien prísť o veľa peňazí, ale na druhej strane aj slušne zarobiť.

Krátkodobá alebo dlhodobá investícia – aký prístup zvoliť?

Kryptomeny môžete nakupovať u väčšiny online brokerov, podobne ako akcie. Na rozdiel od akcií sú však kryptomeny väčšinou vhodné na krátkodobejšie investovanie. Kým cena akcií sa primárne odvíja od obchodných výsledkov spoločnosti, rast a pokles ceny kryptomien je závislý prakticky výlučne na záujme ľudí o ich kúpu. Z dlhodobého hľadiska je tak mimoriadne náročné predikovať vývoj ceny kryptomien.

Azda najmenej riskantným riešením je krátkodobejšie investovanie, kedy danú kryptomenu kúpite v čase výrazného cenového poklesu, držíte ju niekoľko týždňov či mesiacov a keď jej cena opäť stúpne, predáte ju. Áno, pri dlhodobom investovaní môže byť váš potenciálny výnos ešte vyšší, no zároveň môžete aj veľa stratiť vplyvom nepredvídateľných okolností.

Ako kúpiť Bitcoin

Existuje niekoľko spôsobov ako nakúpiť Bitcoin. Buď nakúpite cez krypto burzu, cez Bitcoin automat, alebo nakúpite pohodlne cez Paypal a uložíte si ho na obchodnej platforme, kde s ním môžete následne obchodovať či si ho presuniete opäť do krypto peňaženky, kde bude v bezpečí pred hackermi.

Tu je článok, kde nájdete podrobnejšie informácie ako kúpiť Bitcoin:

https://www.forexobchodnik.sk/bitcoin-obchodovanie-od-a-po-z/

Bitcoin a jeho alternatívy

Titul celosvetovo najpopulárnejšej kryptomeny má stále Bitcoin, avšak keďže jeho cena je veľmi vysoká, väčšina menších investorov radšej volí jeho lacnejšie alternatívy, ktoré sa často nazývajú aj altcoiny. K najobľúbenejším alternatívnym kryptomenám v dnešnej dobe patrí Litecoin, Ethereum, Ripple a Dash. Ich ceny sú v porovnaní s cenou Bitcoinu nízke a s ich rastúcou obľubou sa očakáva aj rast ich hodnoty, ktorý by v konečnom dôsledku mohol vyzerať podobne ako rast hodnoty Bitcoinu.

Oplatí sa teda investícia do kryptomien? Hoci nie sú najbezpečnejšou investíciou, pokiaľ vás láka potenciálny vysoký výnos, pokojne si niektorú kryptomenu vyskúšajte kúpiť. A vďaka aktuálnemu boomu kryptomien si môžete byť istí, že v budúcnosti o nich budeme počúvať čoraz častejšie.

