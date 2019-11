Bizár okolo spolupráce PS/Spolu a kiskovcov nemá konca

Líder koalície PS/Spolu Michal Truban zverejnil na svojom Facebooku presne v čase plánovaného termínu podpisu paktu o neútočení s Kiskovou stranou Za ľudí fotografiu bazéna s textom, že sa snaží v pondelky a piatky pravidelne plávať. Upozornili na to vo svojom článku Aktuality.sk.

Podľa verejne prístupných informácií PS/Spolu približne 2 hodiny pred podpisom pristúpenia Za ľudí k paktu o neútočení medzi PS/Spolu a KDH zverejnila, že jej lídri majú iné povinnosti a chcela poslať dokument Kiskovi na podpísanie kuriérom. Ten to, samozrejme, odmietol.

Na Trubanovom profile sa v tom čase objavila fotografia o plávaní, ktorá ale neskôr zmizla. OK, pripusťme, že bazén aj s textom boli súčasťou vopred naplánovaného bežného postu administrátorov účtu, aj že bol Truban plávať ráno a nie v čase zamýšľaného podpisu.

Pôvodný post Michala Trubana, ktorý bol zverejnený približne v čase plánovaného termínu podpisu paktu o neútočení s Kiskovou stranou Za ľudí. Foto: Facebook Michala Trubana

Koaličný vynucovač Beblavý

Aj tak, ale táto príhoda vhodne dokresľuje bizár, ktorý sa okolo akýchkoľvek bližších kontaktov PS/Spolu a Za ľudí neustále deje.

Stačí si spomenúť na totálne scestné (a drzé) narušenie zakladajúceho snemu Za ľudí Miroslavom Beblavým, ktorý sa ako hosť snažil vnútiť členom novej strany výsledky prieskumu o užitočnosti ich spojenia.

Také niečo si nedovolil hádam nikto, presláveným provokatérom Matovičom počnúc a Mečiarom či Ficom končiac. Fakt si takto Beblavý predstavuje vytváranie koalície?

Aj pondelňajšie divadlo v súvislosti s podpisom paktu vhodne zapadá do tohto koloritu. Čo to vlastne malo byť? Nejaký vtip? Alebo vrtoch? Alebo pomsta za to, že sa Kiska nechce zapojiť do koalície?

Nikto nevie, ani jednej strane totiž voliči nestoja za to, aby podala normálne vysvetlenie.

Prefackaní voliči

PS/Spolu poslalo tri vety (!), že sa jej lídrom „náhle“ zmenil program. Tak to musí byť niečo naozaj silné, snáď sú všetci v poriadku. Ani od kiskovcov sa volič nič nedozvie. Už dlhšiu dobu držia bobríka mlčania, akoby sa báli akýchkoľvek otázok.

Voliči, navnadení prezidentským úspechom Čaputovej, tak musia preglgnúť ďalší kalich horkosti a sklamania. Páni z oboch táborov si možno myslia, ako si to navzájom ukazujú. Pravdou ale je, že tým, koho prefackajú najviac, sú ich vlastní voliči. Tí si asi nemysleli, že heslo „Prichádza zmena“ budú progresívci napĺňať práve takýmto spôsobom.