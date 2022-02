Bizarná situácia na olympiáde v Pekingu. Kanaďanky a Rusky hrali aj s respirátormi

Bizarná doba pandémie koronavírusu sa naplno prejavuje aj počas zimných olympijských hier v Pekingu, čoho dôkazom je aj aktuálna skúsenosť zo zápasu ženského hokejového turnaja medzi Kanadou a hráčkami Ruského olympijského výboru.

Kanaďanky dohrali zápas v respirátoroch

V pondelok sa v pekinskom Wukesports Centre začalo hrať s hodinovým oneskorením, lebo ruská strana nedodala v stanovenom čase negatívne výsledky testov svojich hráčok.

Napokon oba tímy nastúpili s respirátormi vrátane rozhodkýň. V tretej tretine už hrali ruské hokejistky bez respirátorov, keďže medzitým sa dozvedeli výsledky svojich testov, ale Kanaďanky si ich nechali na tvárach pre istotu do konca zápasu. Zrejme im to neprekážalo, keďže bezpečne dokráčali k víťazstvu 6:1, svojmu tretiemu na ZOH 2022.

„Teraz sa najmä tešíme z víťazstva a časom sa na tom možno len zasmejeme, že sme hrali na covidovej olympiáde s prekrytím našich tvári,“ komentovala kanadská útočníčka Natalie Spoonerová, cituje ju portál iDnes.cz.

Testovanie odložili po raňajkách

Ruský web Allhockey.ru zverejnil vysvetlenie, že ruské hokejistky odmietli podstúpiť testy už o piatej hodine ráno, čo si vyžiadala IIHF v rámci zmeny pravidiel. Táto zmena sa údajne týkala tímov, ktoré nastúpili na svoje zápasy počas denného programu ako prvé.

„Nechali sa otestovať až po raňajkách po ôsmej a potom im zástupca IIHF oznámil, že ich nepustí do hry. Lenže po dlhej polemike s členmi Medzinárodného olympijského výboru sa rozhodlo, že je potrebné stále dodržiavať platné predpisy MOV. A tie dovoľovali hokejistkám Ruského olympijského výboru hrať,“ vysvetlil ruský zdroj.

Komplikované pískanie zápasu

Hráčky oboch tímov napokon súhlasili s hodinovým oneskorením začiatku zápasu a s kompromisom, že budú mať pod prilbami respirátory. Zápas údajne nezrušili iba preto, že v nabitom programe ZOH by sa ťažko hľadal voľný termín.

„Tréneri a lekári nám to odporúčali, nechceli nás pustiť na ľad bez toho, aby sme sa necítili bezpečne,“ uviedla Spoonerová. Ochranu tváre si napokon nasadili aj všetky štyri rozhodkyne, pričom vždy pred fúknutím do píšťalky si museli najprv sňať z príslušnej časti tváre rúško. Podľa českého komentátora Roberta Zárubu to však nespôsobilo viac ako sekundové omeškanie oproti normálu.

„Po dvoch tretinách sme sa dozvedeli, že všetky Rusky mali negatívne testy. So spoluhráčkami sme sa však dohodli, že keď sme s respirátormi na tvárach odohrali dve tretiny, nebudeme si ich už dávať dolu.“ dodala autorka jednej kanadskej asistencie Spoonerová.

Pred vyvrcholením bojov v základných skupinách hokejového turnaja žien majú Kanaďanky aj Američanky v elitnej A-skupine plný počet 9 bodov a ich vzájomný zápas podľa pravidiel rozhodne o víťazkách skupiny.