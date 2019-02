BK Inter Bratislava odvolal trénera Vidina, ale na Pasienkoch bude vždy vítaný

BRATISLAVA 25. februára (WebNoviny.sk) – Vedenie lídra mužskej basketbalovej extraligy BK Inter Bratislava odvolalo trénera Olivera Vidina. Inter je na čele SBL, no neuspel vo finále Slovenského pohára.

„Vzhľadom na súčasnú situáciu v športe, je spolupráca medzi Interom Bratislava a trénerom Oliverom Vidinom veľmi neštandardná. Naše cesty sa preťali a rozišli už viackrát. Keď sa to všetko nakumuluje, za jedenásť rokov môjho pôsobenia v klube, tu Oliver pôsobil spolu možno šesť sezón. Aj to naznačuje, že vzťah medzi ním a klubom nie je len na profesionálnej ale aj familiárnej báze. O to ťažšie sa nám prijímalo takéto rozhodnutie. Na druhej strane, treba sa na tento krok pozerať ako na prácu v klube, v profesionálnom športe, ktorý má svoje špecifiká. Oliverovi prajeme všetko najlepšie v ďalšej trénerskej práci. U nás, na Pasienkoch, bude vždy vítaný,“ povedal generálny manažér Interu Michal Ondruš. Meno nástupcu Olivera Vidina ešte nie je známe.

Informácie a hlasy priniesol oficiálny web BK Inter Bratislava.