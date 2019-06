BK Inter Bratislava sa chce predstaviť na medzinárodnom poli, podal prihlášku do Ligy majstrov

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Úradujúci slovenský basketbalový šampión Inter Bratislava sa v budúcej sezóne predstaví aj na medzinárodnom poli. Vedenie klubu na svojej oficiálnej stránke potvrdilo, že podalo prihlášku na účasť v basketbalovej Lige majstrov.

Ide o pomerne novú súťaž, ktorej premiérový ročník sa odohral v sezóne 2016/2017. Vtedy sa o postup do skupinovej fázy snažil aj BC Prievidza, ale v prvom kole kvalifikácie prehral v dvojzápase s rumunským tímom CSM U Oradea celkovým skóre 131:144.

Preverujú všetky kritériá

Pre nízky koeficient slovenského basketbalu neminie kvalifikácia ani „žlto-čiernych„. Jej žreb je na programe začiatkom júla v nemeckom Mníchove.

„Teraz sa snažíme preveriť všetky kritériá, ktoré FIBA pravidelne sprísňuje, aby našej účasti v Lige majstrov nestálo nič v ceste,“ vyjadril sa pre klubový web generálny manažér bratislavského Interu Michal Ondruš.

Pokiaľ by klub z Pasienkov neuspel v kvalifikácii spomenutej súťaže, automaticky by bol nasadený do skupinovej fázy Pohára FIBA Europe.

Ten hral v sezóne 2015/2016, ale v konkurencii litovského BC Šiauliai, poľského Slasku Vroclav a tureckého tímu Gaziantep Basketbol obsadil v skupine posledné štvrté miesto.

Príchod nových hráčov

Na účasť v pohárovej Európe bude potrebná aj dostatočná šírka kádra. Inter Bratislava ohlásil, že sa dohodol na novom kontrakte s Goranom Bulatovičom, Michalom Baťkom a v metropole Slovenska zostávajú aj Dávid Abrhám či srbský krídelník Nemanja Barač.

Okrem toho „žlto-čierni“ potvrdili príchod 22-ročného Slováka Dalibora Hliváka, ktorý v predošlej sezóne obliekal dres Komárna.