Nová akčná marvelovka Black widow prináša svojím fanúšikom príbeh postavy Black widow alias Natashi Romanoff v časovej príbehovej línii zasadenej medzi filmami Captain America: Občianska vojna a Avengers: Nekonečná vojna.

V akčnom špionážnom thrillery od Marvel studios „Black Widow“ je Natasha Romanoff pod vplyvom udalostí a nebezpečného sprisahania konfrontovaná so svojimi negatívnymi stránkami osobnosti, ktoré majú významné väzby na jej záhadnú minulosť. Prenasleduje ju nepremožiteľná sila, ktorá sa nezastaví pred ničím, aby ju zlomila a zničila. Natasha sa musí vysporiadať so svojou temnou históriou špióna, ako aj so zničenými a rozbitými vzťahmi, z minulosti dávno predtým, ako sa stala Avengerom.

V úlohe čiernej vdovy sa opäť predstavuje Scarlett Johansson, ktorá stvárnila túto charizmatickú postavu vo viacerých filmoch z Marvel Cinematic Universe. „Myslím si, že od samého začiatku, keď sa prvýkrát začalo hovoriť o tom, že budeme robiť samostatný film o Black widow, sme chceli ísť naozaj hlboko a byť odvážni,“ hovorí Scarlett Johansson. „Keďže som túto postavu hrala skoro desať rokov, chcela som sa uistiť, že to bude umelecky a kreatívne obohacujúce tak pre mňa, ako aj pre fanúšikov.“

Foto: CinemArt

V dalších úlohách sa predstavia Florence Pugh ako Yelena, David Harbour stvárňuje Alexeja/The Red Guardian a Rachel Weisz je Melina a to v réžii Cate Shortland „Black Widow“ je prvým filmom zo štvrtej fázy Marvel Cinematic Universe.

