Blaha: Šíriť rasovú nenávisť nie je pubertálna zábavka, ale zločin

BRATISLAVA 18. mája (WebNoviny.sk) – Poslanec NR SR za Smer-SD Ľuboš Blaha vo štvrtok v pléne vyhlásil, že povzbudzuje ministerstvo vnútra v jeho práci boja proti fašizmu.

“Aby sa odnímali zbrojné preukazy každému, kto sa hlási k tejto ideológii, kto sa motá okolo kotlebovcov, lebo to sú naozaj potenciálni zločinci, ktorí môžu páchať rasové kriminálne činy. Hnedý mor musíme zastaviť nielen z humanistických dôvodov, ale aj preto, lebo je to opľúvanie našich osloboditeľov. Šíriť rasovú nenávisť nie je pubertálna zábavka, ale zločin. Ľudia to musia vedieť, preto musíme zakročiť,” vyhlásil Blaha v reakcii na odpoveď Petra Pellegriniho počas dnešnej Hodiny otázok.

Ako je to so zbrojnými povoleniami?

V súčasnosti existuje legislatíva, ktorá zabraňuje ľuďom šíriacim extrémizmus získať zbrojný preukaz. Povedal to v pléne NR SR počas Hodiny otázok podpredseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) za premiéra Roberta Fica, ktorý sa zúčastňuje na sneme Združenia miest a obcí Slovenska. Pellegrini odpovedal na otázku poslanca za Smer-SD Ľuboša Blahu, ktorý mu ju položil počas pravidelnej Hodiny otázok v rokovacej sále parlamentu.

Otázka znela: “Vážený pán premiér, počas osláv víťazstva nad fašizmom na Slavíne ste hovorili o vážnom probléme ozbrojovania neonacistov a o polovojenských extrémistických skupinách. Bude vláda v tejto súvislosti prijímať aj legislatívne opatrenia, ktoré by zabránili získať zbrojné povolenie ľuďom, ktorí v minulosti pôsobili v zakázaných neofašistických hnutiach, stranách či združeniach?”

Extrémizmu treba zastaviť, kým je čas

Pellegrini za Fica uviedol, že prejavy extrémizmu treba zastaviť, kým je čas. Povedal, že na Slovensku žije už tretia generácia, ktorá nezažila vojnu. “Práve história nás učí, aby sme neopakovali chyby z minulosti. Nemôžeme byť ľahostajní k akýmkoľvek podobám fašizmu ani na tej najvyššej úrovni,” povedal s tým, že v parlamente šíria fašizmus poslanci strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. “Nikto nečakal, že dnes budú na ulici chodiť holohlaví a zdraviť sa na stráž,” dodal.

Pripomenul, že v súčasnosti sa riešeniu problematiky extrémizmu a fašizmu venuje špeciálna prokuratúra, špecializovaný trestný súd a od 1. februára aj Národná jednotka boja proti terorizmu a extrémizmu. “Verím že v krátkom čase bude vidieť výsledky ich práce,” uviedol Pellegrini s tým, že už dnes ministerstvo vnútra môže odnímať zbrojné preukazy a môže odmietnuť vydať preukaz ľuďom, ktorí sa k extrémizmu či fašizmu hlásia.