Blahová: Richter spĺňa všetky podmienky, ktoré stanovil premiér pri odvolávaní Plavčana

BRATISLAVA 7. septembra (WebNoviny.sk) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny za Smer-SD Ján Richter spĺňa všetky štandardy, ktoré premiér Robert Fico (Smer-SD) stanovil pri odvolávaní ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS), povedala Natália Blahová (SaS) na úvod mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej sa opozícia už po druhýkrát pokúša odvolať Richtera z postu šéfa rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mimoriadnu schôdzu za prítomnosti 120 zákonodarcov, premiéra Roberta Fica a ministrov otvoril podpredseda parlamentu Béla Bugár. Poslanci sa dohodli na tom, že rokovanie bude pokračovať aj po 19:00.

„Odvolaním ministra školstva Plavčana nastavil predseda vlády Robert Fico nové štandardy politickej kultúry a stanovil explicitné dôvody, pre ktoré prikročí k personálnym zmenám vo vedení rezortov svojej vlády. V tejto súvislosti uviedol, že dôvodom na odvolanie ministra je to, že vláda odmieta tolerovať netransparentné a korupčné správanie, vláda si nemôže dovoliť hazardovanie s dôverou verejnosti, zotrvávanie ministra vo funkcii je ohrozením dôveryhodnosti vlády, minister nemôže zotrvať vo vedení rezortu, ak tiene podozrení pretrvávajú,“ povedala Blahová s tým, že SaS víta aktuálne zmeny v nastavení štandardov politickej kultúry úradujúcej vlády a očakáva, že v zmysle formulovaných podmienok bude premiér pristupovať rovnako striktne ku všetkým členom vládneho kabinetu.

Dôvody, pre ktoré chcú Richtera odvolať

Ako povedala Blahová, od prepuknutia kauzy Čistý deň uplynul rok a odvtedy sa pre deti umiestnené v zariadení nezmenilo vôbec nič.

„Vďaka ministrovi Richterovi práve stojíme pred fatálnym kolapsom sociálneho systému, ktorého následky budú nedozerné, pokiaľ bude stáť na čele ministerstva nominant, ktorý svojou činnosťou a nečinnosťou priamo ohrozuje obyvateľov tejto krajiny,“ vyhlásila.

Medzi dôvody, pre ktoré chce opozícia Richtera odvolať, Blahová zaraďuje predovšetkým jeho netransparentné a korupčné správanie.

„Minister Ján Richter bol informovaný o tom, že v rámci jeho rezortu bol opakovane porušovaný platný právny poriadok SR a Dohovor o právach dieťaťa. Niekoľko rokov ministerstvo a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zhromažďovali podnety o závažnom porušovaní práv dieťaťa v zariadení Čistý deň. Ani na základe mnohých podnetov, ktoré pochádzali od klientov, rodičov klientov a kurátorov maloletých detí, ministerstvo nevykonalo žiadnu intervenciu, ktorou by ochránilo maloleté deti zverené do starostlivosti štátu rozhodnutím súdu,“ uviedla Blahová a dodala, že ani výsledky kontrol neuviedli kompetentných do činnosti, ktorá by smerovala k ochrane detí. „Ministerstvo a úrad práce sa, naopak, snažili spolupracovať s vedením zariadenia na tom, aby prečiny, zanedbania a profesionálne zlyhania boli bagatelizované,“ dodala.

Zriadenie akreditačnej komisie

Na posudzovanie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zriaďuje ministerstvo odborný poradný orgán, a to akreditačnú komisiu.

„Počas existencie akreditačnej komisie sa doposiaľ nestalo, že by minister nerešpektoval jej uznesenie. Avšak v tomto prípade sa minister Richter z nepochopiteľných dôvodov rozhodol odporúčanie odbornej komisie ignorovať a akreditáciu zariadeniu nezrušil, hoci išlo o závažné mnohopočetné a opakované porušenia zákona,“ povedala.

Minister Richter vo svojom odôvodnení o nezrušení akreditácie zariadeniu podľa Blahovej neprezieravo odôvodnil svoj krok ďalšími zisteniami kontroly MPSVR SR, ktoré obsahujú ďalšie závažné porušenia zákonov a zmluvných podmienok zo strany zariadenia.

„K takémuto postupu sa uchýlil napriek svojej plnej informovanosti o tom, akého stupňa závažnosti sú spomínané porušenia zákonov. Konal tak s plným vedomím, preto je zrejmé, že mal osobný alebo politický záujem na tom, aby zariadenie nebolo zrušené,“ vyhlásila Blahová a pripomenula, že Generálna prokuratúra SR konštatovala, že rozhodnutie rezortu bolo v rozpore s platným právnym poriadkom.

GP SR uvádza, že ministerstvo „pri rozhodovaní o zrušení akreditácie ako na zásadné prihliadlo na skutočnosti, ktoré pre objektívne posúdenie veci boli skutkovo aj právne irelevantné, pritom podstatné skutočnosti vôbec nezohľadnilo“.

Hazard s dôverou verejnosti

Konanie ministra Richtera na čele rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny je podľa Blahovej hazardovaním s dôverou verejnosti.

„Počas jeho pôsobenia preukázal, že je nad jeho schopnosti viesť ministerstvo tak, aby plnilo zákonom stanovené povinnosti. Medzi jedny z najdôležitejších patrí chrániť práva a právom chránené záujmy maloletých. V tejto úlohe rezort pod jeho vedeným fatálne zlyhal,“ uviedla s tým, že stratil dôveru občanov, ktorí sú v ťažkých životných situáciách odkázaní na pomoc štátu.

„Ďalšie pôsobenie Jána Richtera ako člena vlády ohrozuje dôveryhodnosť vlády ako celku, pretože spochybňuje jej kredibilitu, spochybňuje jej deklarácie týkajúce sa boja proti netransparentnosti, korupcii a klientelizmu,“ uviedla Blahová. Podľa nej zodpovednosť za jeho činy však v plnej miere preberá vláda Slovenskej republiky, ktorá ho do vedenia rezortu nominovala a ktorú svojou činnosťou a nečinnosťou poškodil, čím ohrozil jej dôveryhodnosť.

Minister Richter podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Blahovej „nedokázal zdôvodniť odbornej ani laickej verejnosti, čo ho viedlo k tomu, že ignoroval podnety na porušovanie ľudských práv, že ignoroval závažné nálezy svojich kontrolných orgánov, že ignoroval odporúčanie svojho poradného orgánu a odbornej komisie“.

„To na jeho konanie vrhá tieň podozrenia, že jeho iracionálne a nekompetentné kroky boli vedené politickou objednávkou, korupciou alebo klientelizmom. Pretože iným spôsobom nie sú vysvetliteľné,“ uviedla. Podľa Blahovej tým Richter splnil ďalšiu podmienku stanovenú premiérom Ficom, a teda v rámci nastolenej novej politickej kultúry by mal byť zo svojej funkcie odvolaný.