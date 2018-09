Blake Wheeler podpísal s Winnipegom dlhodobý kontrakt

WINNIPEG 4. septembra (WebNoviny.sk) – Americký hokejový útočník Blake Wheeler podpísal s klubom zámorskej NHL Winnipeg Jets zmluvu na päť rokov v celkovej hodnote 41,25 milióna dolárov. V utorok o tom informoval generálny manažér Jets Kevin Cheveldayoff.

Tridsaťdvaročný Wheeler bude súčasťou organizácie, v ktorej ostatné dve sezóny strávil ako kapitán, až do leta 2024. Nový kontrakt vstúpi do platnosti až budúci rok, keďže Wheelerova pôvodná zmluva znela do 30. júna 2019. Doteraz ročne zarábal priemerne 5,6 milióna dolárov, od budúceho roka to bude priemerne 8,25 milióna USD za rok.