Blanár: Všetko nasvedčuje tomu, že koalícia chce dovládnuť do riadnych volieb

Podpredseda opozičnej strany Smer-SD a opozičný poslanec Juraj Blanár sa obáva, že vládna koalícia nakoniec neschváli novelu Ústavy SR, ktorá by umožnila predčasné voľby.

Ako povedal v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS, pred referendom koaliční politici odrádzali ľudí od účasti keď tvrdili, že už majú skoro dohodu na predčasných voľbách. Nezmyselné požiadavky, ktorými rôzne strany podmieňujú novelizáciu ústavy, však podľa neho nasvedčujú, že koalícia chce dovládnuť do riadneho termínu volieb.

Novela sa bude ťažko schvaľovať

„Aj pani prezidentka zmenila svoj názor a vytvorila im priestor až do septembra,“ uviedol Blanár s tým, že prezidentka pôvodne tvrdila, že chce predčasné voľby v prvom polroku 2023. Navyše, koalícia mohla podľa Blanára novelu už dávno schváliť.

„My si myslíme, že sa to bude ťažko schvaľovať,“ doplnil Blanár s tým, že dôvodom sú nezmyselné požiadavky, napríklad na sťaženie zmeny volebného systému.

Dosť hlasov aj bez Za ľudí

Podľa poverenej ministerky investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie a šéfky strany Za ľudí Veroniky Remišovej je novela ústavy predmetom rokovaní. „Nehovorím, že novelu ústavy nepodporíme ako strana,“ povedala s tým, že najskôr je potrebné poznať konečnú podobu novely.

„Sme rodina, SaS a OĽaNO majú dosť hlasov aj bez nás,“ skonštatovala Remišová. Ak by sa však do ústavy dostalo aj zakotvenie pozície Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry alebo zmena volebného systému 90 hlasmi poslancov, Za ľudí podľa nej nevylučujú podporu novely. „Ja nehovorím, že to podporíme, ale hovorím, že diskutujeme,“ dodala Ramišová.