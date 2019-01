Blíži sa koniec kariéry Petra Čecha, úspešný brankár oznámil svoje plány

LONDÝN 15. januára (WebNoviny.sk) – Český futbalový brankár Petr Čech po skončení aktuálnej sezóny 2018/2019 ukončí kariéru. Oznámil to prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky.

„V lete to bude presne 20 rokov od chvíle, čo som podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt a 15 rokov od môjho príchodu do Anglicka. Každý deň počas svojej kariéry som venoval tomu, aby som bol platným hráčom svojho klubu na 100 %. V tom budem pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch a nepoľavím ani na minútu,“ napísal brankár Arsenalu Londýn. Túto sezónu chce 36-ročný rodák z Plzne zakončiť ziskom niektorej z domácich trofejí.

„Urobím pre to všetko. Práve to by bola ideálna bodka za kariérou. Všetko ostatné budem riešiť až potom. Otvára sa predo mnou niekoľko možností a nechám si všetko prejsť hlavou,“ doplnil Čech k otázke budúcnosti.

Bývalý reprezentačný gólman Česka (2002-2016) je rekordérom v počte čistých kont v anglickej Premier League (202), v ktorej nastupoval okrem „kanonierov“ aj za iný londýnsky tím FC Chelsea. Ligovú trofej zdvihol nad hlavu dohromady štyrikrát a na konte má rovnaký počet triumfov v FA Cup-e. V roku 2012 sa tešil z výhry v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži Lige majstrov. Je rekordmanom českej reprezentácie, za ktorú nastúpil dohromady v 124 zápasoch, v zbierke má bronz z ME 2004. Dva roky predtým vychytal zlato na ME hráčov do 21 rokov.

„Svoje rozhodnutie som chcel oznámiť v predstihu, aby som dal všetkým zainteresovaným osobám dostatok času reagovať. Považoval som za správne, keď som sa vzdal národného dresu a podobne to cítim aj teraz. Futbal mi v pozícii hráča bude chýbať, 30 rokov je súčasťou môjho života, ale je správne vedieť, kedy má človek odísť,“ doplnil Čech, ktorý si taktiež obliekal dres Sparty Praha, Chmelu Blšany a francúzskeho Stade Rennes.