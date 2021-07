Blíži sa nový ročník Slovnaft Cupu, tímy z nižších súťaží začnú súbojmi v predkole

Súčasťou slovenskej pohárovej súťaže – Slovnaft Cupu – bude v sezóne 2021/2022 spolu 226 klubov. Boje o trofej a právo štartu v pohárovej Európe v ďalšom ročníku sa začnú už v nedeľu 18. júla zápasom medzi FC Družstevník Rybky a OFK Mokrý Háj, no väčšina duelov predkola sa uskutoční o týždeň neskôr 25. júla.

V predkole sa predstavia kluby z tretích až piatych líg plus víťazi oblastných pohárov, spolu 178 tímov.

Nasadené kluby od 2. kola

V prvom kole do hry vstúpi ďalších deväť družstiev z tretích líg, v druhom už aj fortunaligisti a druholigisti. Do 2. až 4. kola sú tiež nasadené kluby, ktoré v minulej sezóne nevypadli, no nemohli v súťaži pokračovať pre pandémiu koronavírusu.

Ako informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ), do nového ročníka Slovenského pohára sa prihlásilo 23 klubov z Bratislavského futbalového zväzu, 61 zo Západoslovenského futbalového zväzu, 66 zo Stredoslovenského futbalového zväzu, 50 z Východoslovenského futbalového zväzu, okrem nich aj kluby z najvyšších dvoch súťaží.

Iba o tri tímy menej

„Spolu je to 226 klubov a nás na Slovenskom futbalovom zväze teší, že napriek pandémii sa do nadchádzajúceho ročníka pohára prihlásili iba o tri tímy menej ako v minulosezónnej edícii. Bohužiaľ, niekoľko prihlášok sme museli aj zamietnuť, nakoľko tie prišli už po uzávierke alebo až po vyžrebovaní,“ ozrejmil vedúci oddelenia riadenia súťaží Miroslav Richtárik.

Obhajcom prvenstva je úradujúci slovenský šampión ŠK Slovan Bratislava.