Blíži sa vstupný draft do NHL, tímy by si mali vybrať minimálne dvoch Slovákov

DALLAS 21. júna (WebNoviny.sk) – Už v piatok sa uskutoční v Dallase prvé kolo vstupného draftu do NHL 2018. Tímy zámorskej súťaže by mohli siahnuť aj po viacerých talentovaných Slovákoch, zrejme si však počkajú až na sobotňajšie ďalšie kolá.

Šikovný bek

Neohrozenou jednotkou draftu 2018 je švédsky obranca Rasmus Dahlin, ktorý hral v uplynulom ročníku v domácej SHL za Frölundu. Reprezentoval „tri korunky“ na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu i na MS hráčov do 20 rokov. Šikovný bek zrejme skončí v Buffale, ktoré má možnosť prvej voľby. Dvojkou draftu bude zrejme Andrej Svečnikov.

Ruský krídelník má za sebou vydarenú sezónu v mužstve Barrie Colts v kanadskej juniorskej OHL. Z tretieho miesta by si mali podľa predpokladov vybrať tímy mládežníckeho reprezentanta USA Bradyho Tkachuka, na chrbát mu dýcha český talent Filip Zadina.

Vlani si tímy NHL vybrali dvoch Slovákov, po Adamovi Ružičkovi siahlo Calgary, Mariána Studeniča draftovalo New Jersey. Tento rok by mal byť počet hráčov spod Tatier minimálne rovnaký, ale môže byť aj o poznanie lepší. Zo slovenských hokejistov by draft nemal obísť útočníka Miloša Romana a obrancu Martina Fehérváryho, ktorých čaká pomyslený súboj o jednotku SR. Tímy by si ich podľa predpokladov mohli vybrať už v druhom kole, ale reálnejšie vyzerá skôr až tretie.

Premiérová sezóna

Center Roman má za sebou premiérovú sezónu v zámorí v tíme Vancouver Giants v kanadskej juniorskej WHL odohral 46 zápasov so ziskom 38 bodov za 13 gólov a 25 asistencií. Hokejovo vyrastal v českom Třinci. Roman reprezentuje Slovensko na mládežníckej úrovni, naposledy absolvoval MS hráčov do 20 rokov a v piatich vystúpeniach strelil dva góly.

Európsku cestu si zvolil bek Fehérváry, uplynulý ročník absolvoval v nižšej švédskej Allsvenskan v tíme Oskarshamn. Skúsenosti však má už aj s tamojšou najvyššou ligou, v ktorej sa premiérovo predstavil už v sezóne 2015/2016 ako najmladší cudzinec v histórii.

Ďalší mladíci

Vlani reprezentoval vlasť na MS hráčov do 20 rokov, kde patril medzi opory, ale vybojoval si aj nomináciu na seniorský šampionát, v siedmych dueloch sa nestratil a pripísal si dve asistencie. Budúcu sezónu by mal odohrať vo švédskej SHL v tíme HV71.

Okrem spomenutej dvojice by si tímy mohli vybrať aj ďalších slovenských mladíkov. Dobrú šancu na draft majú útočníci Adam Liška (Kitchener), Martin Pospíšil (Sioux City) a Oliver Okuliar (Trenčín), obrancovia Michal Ivan (Acadie-Bathurst) a Martin Bodák (Kootenay Ice), ale aj brankári Roman Durný (Des Moines Buccaneers) a Dávid Hrenák (St. Cloud State University).