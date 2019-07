Parlamentné voľby na Slovensku sa blížia, začína sa prestupové obdobie (podcast)

Riadne parlamentné voľby sa neúprosne blížia. Ak sa niečo spektakulárne neudeje, k volebným urnám pôjdeme o necelých 9 mesiacov. Viacerí zástupcovia súčasného zákonodarného zboru začínajú rozmýšľať, čo s nimi bude po marci 2020.

Vznikajú nové politické subjekty, a to je zároveň príležitosť pokúsiť sa nájsť vlastnú budúcnosť na slovenskej politickej scéne. Prvé lastovičky sa už objavili, keď piati členovia poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) videli väčšiu možnosť zachovať si súčasnú pozíciu opustením klubu.

Do hry pravdepodobne v nadchádzajúcich mesiacoch vstúpia nováčikovia na slovenskej politickej scéne a rozšíri sa možnosť aj pre ostatných aby vyhlásili, že práve ten a ten politický subjekt naplní ich ideologické a hodnotové očakávania. Za uplynulých tri a pol roka akoby nezistili, že pôsobenie v doterajšom politickom zoskupení bolo v rozpore s ich svedomím.

Remišová: Odchody boli a budú

Veronika Remišová je jednou z tých, ktorí prednedávnom opustili doterajší poslanecký klub. Pre Webnoviny.sk však pripomenula, že ona členkou OĽaNO nebola.

Podľa nej takého „prestupy“ sa diali počas celého volebného obdobia a nemyslí si, že je to špecifikum posledných mesiacov pre voľbami. Osobne si nemyslí, že je to spojené s tým, na ktorom mieste na kandidátke jednotlivý poslanec bude, ale s tým, či im vyhovuje doterajší spôsob vedenia politiky vo vlastnej strane.

Blaha odmieta kolenačkovanie voči USA

V najsilnejšej vládnej strane Smer-SD takisto odzneli požiadavky na zmenu priamo v najvyššom vedení. Košická skupina politikov prejavila nespokojnosť so spôsobom, kam smeruje strana, a, samozrejme, aj s určitým poklesom preferencií. Rozpory však utíchli, ale to neznamená, že spokojnosť vládne vo všetkých štruktúrach.

Poslanec Ľuboš Blaha vôbec neberie vážne to, čo sa udialo v Košiciach. Vážne je podľa neho to, že ľudia, ktorí podporujú Smer-SD sú často oveľa ľavicovejší, ako to vidia pri skutkoch vlády, ktorá je koaličná.

Ľudia chcú vidieť menej „kolenačkovej politiky voči USA“, lebo v rámci členskej základnej je väčšia proruská orientácia. Toto sú skutočné problémy a poukazujú na to, kam sa má uberať ľavicová strana. Blaha si nemyslí si, že by hrozil odchod nejakých osôb zo strany.

Rozhodne sa na jeseň

Martin Klus (SaS) nevylučuje, že prestupy politikov budú pokračovať. „V politike sa hovorí nikdy nehovor nikdy a nikdy nehovor navždy,“ dodal. Je však toho názoru, že práve teraz treba ťahať za jeden povraz nielen v SaS ale v celej demokratickej opozícii.

Prestupy politikov podľa Miroslava Sopka (OĽaNO) nie sú nič nové. „Každý si hľadá svoje miesto na slnku a každý si buduje vlastnú kariéru, ak sa chce politike venovať aj naďalej,“ konštatoval. Myslí si, že zo strany voličov by mala byť ocenená aj lojalita každého politika.