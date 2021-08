Géci: "Väčšia časť opozície zbabelo vyčkáva, že im to vybojujú nahnevaní ľudia v uliciach!"

Pred niekoľkými mesiacmi som s kolegami spustil Covid pomoc pre občanov ktorých zasiahla pandémia, prišli o prácu, podnikanie, zázemie, nejak boli poškodení touto vládou a nariadeniami. Ešte vtedy som netušil, že o bezplatnú pomoc požiada viac ako 15tis. občanov za tak krátky čas. Podotýkam, že ide o zúfalých občanov. Priebežne sme doteraz spracovali tisíce emailov, žiadostí o pomoc a neprajem nikomu toto traumatizujúce čítanie, kedy každý email je plný emócií a trápenia obyčajných ľudí! Toto je však skutočný svet, ten o ktorom média ani vláda nehovorí. Preto sa pýtam? Kde je vláda, kde je prezidentka, kde sú naše mimovládne organizácie? Pomoc pre bežného človeka je na Slovensku nulová! Ľudí nechala táto vláda najskôr nahnať k testovacím „búdam“ a zarúškovali celé Slovensko, potom ľudí zatvorili doma a obmedzili im možnosť podnikať, pracovať, cestovať, deťom chodiť do škôl a cez vyhlášky ovládať všetko a každého! Postupne si táto vláda úspešne zlikvidovala už beztak skúšaných živnostníkov, malé rodinné prevádzky, gastro a tí čo to nejak prežili, zadlžili svoje rodiny cez úvery na dlhé roky. To však nestačí a dnes tu máme šikanu v podobe diskriminačného zákona, kedy sa idú znevýhodňovať nezaočkovaní občania a zvýhodňovať zaočkovaní! Budete chcieť ísť do práce, reštaurácie, kina, obchodu s oblečením, na športovisko, do hotelu? No bez očkovania alebo PCR testu sa zrejme onedlho nedostaneme nikde. Vláda obmedzuje svojich občanov v čase, kedy o pandémii nie je ani reči a tlačí ľudí do očkovania za každú cenu. Očkovanie ľudí nazvali „Sloboda“! Už iba ak sa zamyslíme, použiť podobný výraz pri očkovaní je absolútny nezmysel. Vrcholom drzosti je Covid-lotéria… Motivovať občanov na očkovanie cez výhry je absolútny suterén. Pravidelne sa zúčastňujem a vystupujem na rôznych protestoch zameraných proti nezmyselným nariadeniam, proti zavedeniu povinného očkovania, testovania, atď. Na tieto protesty chodia skutočne nahnevaní občania a žiadajú zmenu. Táto vláda však nijak nereflektuje na dopyt voliča po zmene a doslova sa svojimi zákonmi ešte vysmieva a skúša pokiaľ môže zájsť. Ako inak nazvať neustále ignorovanie ulice, dlhodobé porušovanie našich práv a slobôd, ktoré nám garantuje ÚSTAVA SR? Riešenie je zrejme iba jedno, ulica plná nespokojných občanov. Pokiaľ nás na námestiach budú desaťtisíce, polícia si zloží pomyselné prilby! Súčasné protesty vyhovujú tejto vláde, nakoľko je tu množstvo aktivistov, ktorí nedokážu zahodiť svoje egá a hlavou proti múru organizujú dookola to isté, kde prídu stovky protestujúcich a tvrdia, že politici u nich majú STOP. Potom tu máme druhú skupinu, ktorí pozvú všetky opozičné politické strany na protesty a práve politické strany ignorujú svojich občanov a jednoducho neprídu! Točíme sa v začarovanom kruhu dookola! Pokiaľ politici nevyzvú svojich voličov na spoločný protest za uplatnenie si svojich práv, k zmene nepríde nikdy a námestia budú počas protestov poloprázdne! Vyzývam preto všetky opozičné strany, aby sa konečne zobudili z ich parlamentného sna v ktorom žijú a rovnako ako my za stranu Život-NS sa pridali k protestom a podporili snahu svojich nespokojných voličov o zmenu na námestiach. Jeden takýto protest bude 7.8.2021 o 17hod. pred Úradom vlády v Bratislave. Protest nemusí nikoho obmedzovať, protest sa dá absolvovať slušne, avšak na ulici musia byť desaťtisíce Slovákov a Sloveniek. Vtedy nás vláda začne brať vážne a začne sa „báť “ svojich voličov!