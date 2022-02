Putin nás pred svojvôľou USA varoval už dávno

Americkí predstavitelia bez akýchkoľvek dôkazov a v rozpore so skutočnosťou aktuálne informujú novinárov, že Rusko v priebehu niekoľkých dní napadne Ukrajinu. Človek až nechce veriť, že to niekto môže brať aj vážne. Ale potom si prečítate titulné stránky novín a ostanete v nemom úžase. Na to, aby ste začali vojnu už nepotrebujete ani vojsko a ani zbrane. Stačí vám kúpiť si pár mienkotvorných médií a do nich si nainštalovať svojich užitočných idiotov, ktorí sa tvária ako novinári. Sem tam ich odmeníte nejakou bielou vranou a spokojne môžu klamať pred celým svetom.

Tieto tri základné sťažnosti odvtedy tvoria základ ruského zahraničnopolitického diskurzu. Podobné vyhlásenia sa v rôznych obmenách znovu a znovu objavujú v prejavoch a oficiálnych dokumentoch Ruskej federácia. Každý, kto dával pozor v Mníchove pred 15 rokmi, by nemal byť prekvapený následným ruským správaním, keďže Putin veľmi jasne týmto prejavom stanovil svoje ciele. Tie zahŕňali koniec unipolárneho systému a návrat ku globálnemu poriadku, v ktorého strede by neležala jediná krajina, ale celá Organizácia Spojených národov.

Pokiaľ ide o všetky medzinárodné záležitosti za posledných 15 rokov, bol Putin so svojimi postojmi v priebehu času mimoriadne konzistentný. Základné obrysy uvedené v mníchovskom prejave sa za celý čas nezmenili a možno ich vidieť napríklad aj v nedávnom spoločnom vyhlásení Putina s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. To zahŕňa výzvu „chrániť medzinárodnú architektúru riadenú Organizáciou Spojených národov a svetový poriadok založený na medzinárodnom práve a snažiť sa o skutočnú multipolaritu, pričom ústrednú a koordinačnú úlohu zohrávajú OSN a jej Bezpečnostná rada.

V Mníchove Putin požadoval prehodnotenie „architektúry globálnej bezpečnosti". Znamenalo by to systém, ktorý poskytuje „rozumnú rovnováhu medzi záujmami všetkých účastníkov medzinárodného dialógu". Použitie sily „by malo byť skutočne výnimočným opatrením" a „jediným mechanizmom, ktorý môže rozhodovať o použití vojenskej sily ako poslednou možnosťou je Charta Organizácie Spojených národov."

Požiadavka v Mníchove na novú „globálnu bezpečnostnú architektúru“ je tiež primárnym prvkom nedávnej ruskej diplomatickej ofenzívy. Moskva pritom neustále opakuje a trvá na tom, že Ukrajina nie je jej primárnym záujmom. Skôr si želá úplné prepracovanie spôsobu, akým sa riadi medzinárodná bezpečnosť a primárne bezpečnosť v Európe. Celý čas neexistuje relevantná odpoveď na prítomnosť amerických vojenských jednotiek kdekoľvek po svete, mimo územia USA. Tobôž nie na územi Ukrajiny, kde by čochvíľa istotne skončili a potom by sme už naozaj o žiadnej bezpečnosti hovoriť nemohli. Rovnako mylné je to aj v prípade obrannej dohody DCA medzi Slovenskom a USA. Až doposiaľ bolo Slovensko v rámci euroatlantických bezpečnostných štruktúr súčasťou akejsi falošnej multipolarity. Teraz už však ani tá ilúzia neostala a Slovenská republika podlieha už len svojvôli USA. Tak ako sa rozhodne v Bielom dome, tak sa Slovensko prebudí do svojej reality a nespraví s tým vôbec nič. NATO dokonca prestáva plniť úlohu bezpečnostného partnera.

Lenže západ a najmä USA neustále opakujú, že Rusko je najväčšou bezpečnostnou hrozbou a dokonca predpovedajú kedy zaútočí na Ukrajinu. Tvrdia to pokojne aj napriek skutočnosti, že žiaden útok nehrozí a na ich tvrdenia chýbajú akékoľvek dôkazy. Samotní ruskí novinári boli dokonca medzi prvými, ktorí spochybnili vyhlásenia Západu, že Rusko je pripravené napadnúť Ukrajinu. Kremeľ nemusel ani len ceknúť a takmer všetci novinári argumentovali svorne tým, že Západu úplne uniká pointa pre napadnutie Ukrajiny. Navyše sa žiadne z vyhlásení nezakladalo na pravde, ktorú by mohli západní politici podložiť akýmikoľvek dôkazmi.

Antiruská propaganda už nezaberá

Vo svetle toho všetkého stojí za zmienku, čo by vlastne znamenala ruská invázia na Ukrajinu. Posledných 15 rokov, od mníchovského prejavu, ruskí predstavitelia argumentovali proti jednostrannému použitiu sily a požadovali bezpečnostný systém založený na medzinárodnom práve garantovanom OSN. Ak by sme sa jedného dňa zobudili a zistili by sme, že ruské tanky sa predsa len valia na Kyjev a to bez akéhokoľvek ospravedlnenia, znamenalo by to nutnosť okamžitého zásahu proti takejto agresii. Ale rozhodnutie by muselo padnúť zo strany OSN. Ibaže s touto organizáciou nechcú mať hegemonistické diktátorské kruhy Bieleho domu už nič spoločné, keďže chcú vládnuť svetu sami. Preto sú ochotné dookola klamať celý svet, že Rusko z večera na ráno upustilo od ich 15-ročnej argumentácie, že znegovali svoje právne a morálne postavenia, ktoré si celý ten čas budovali a rozhodli sa konať na vlastnú päsť, bez ohľadu na dôsledky. Neuveriteľná trápnosť a vágnosť takejto rétoriky.