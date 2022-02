Tak toto im nemôže prejsť mlčaním

Všimli ste si ako mainstream trestuhodne mlčí? Ako v tomto prípade okato opomína všetky tie čarovné slovíčka o porušovaní ľudských práv? Ako sa vyhýba pomenovaniu o vojnových zločinoch, ktoré im už v minulosti tak nespočetne krát pomohli ospravedlniť bezprecedentné zasahovanie do suverenity iných štátov, slobodných a nezávislých krajín, zo strany USA?

Všimli ste si, ako sa bráni „zabezpečenému prístupu pre humanitárne organizácie a novinárov“? Tvárime sa, že nič nevieme? Ako je to možné? Ako je možné, že miestne médiá nedostávajú žiaden priestor a ako sú navyše obmedzované v šírení aktuálnych informácií a očitých svedectiev?

Všimli ste si to? Ste ochotní to prejsť mlčaním!?