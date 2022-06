Vlastizrada a NAKA (komentár)

Jedna z hypotéz kvantovej mechaniky pripúšťa vznik paralelných vesmírov. Zistil som, že žijem v jednom z nich. Nejakou zlomyseľnou zhodou okolností som opustil svet, ktorému som rozumel a ktorý, napriek svojim nedokonalostiam, chybám a „zvláštnostiam“ bol ako tak predvídateľný a s prižmúrením oka stále dával logiku. Ten svet sa začal rúcať s nástupom Covid hystérie.

Hypnóza nejakého démona

Zrazu som pozoroval, ako ľudia, u ktorých som predpokladal racionálne a najmä kritické myslenie, podľahli ako keby hypnóze nejakého démona a stali sa z nich sfanatizované kópie samých seba, len so zmeneným myslením, osobnosťou.

Pripomenulo mi to nevydarený sci-fi film, v ktorom mimozemská entita vstúpi do tela človeka a ovládne jeho myseľ. Zrazu bolo kritické myslenie preč. Zrazu som ich počul, že najlepší slovenskí odborníci, lekári, šíria hoaxy. Zrazu som počul, že v medicíne existuje iba jedna pravda. Tá, ktorú vám z televíznej obrazovky imperatívne predstaví absolventka žurnalistiky a tá istá absolventka žurnalistiky si dovolí posudzovať, ktorý lekár, biológ, biochemik je, alebo nie je odborník.

Zrazu aktivistka z parlamentu bez relevantného vzdelania komentuje účinnosť liekov. Súčasný vládny establishment nám dokazoval, že nie je rozhodujúce vzdelanie, nie je rozhodujúca odborná prax, citácie v karentovaných médiách. Oni ani nič iné asi robiť nemohli, bolo to pre nich prirodzené.

Oni totiž vzdelanie nadobudli podvodom. Tu Slováci zlyhali prvý raz. Im to totiž prešlo. Tí istí, bez vzdelania, podvodníci, tu rozhodovali o zdraví národa a tak to aj dopadlo. Nahnali ho na tzv. celoplošné testovanie a zrazu úmrtnosť začala rásť. Tu Slováci zlyhali druhý raz. Nie len že zlyhali. Pomiatli sa, niektorí z nich.

Klamstvá tzv. „odbornej“ verejnosti a médií

Fotografie modrých zdrapov zverejňovali na sociálnych sieťach a ešte sa tým aj chválili. Chválili sa tým, že sa postavili v sychravom počasí do nezmyselného zástupu, vzájomne sa nakazili a začali umierať. Toto už musela ale byť masová hypnóza. Inak to neviem pochopiť, ani vysvetliť. To všetko za zločinného povzbudzovania médií, ktoré takto participovali na zločine vlády na vlastnom národe.

Pokiaľ som si myslel, že toto je neprekonateľná hranica sabotážneho konania súčasného vládneho establishmentu, kruto som sa mýlil. To som vynechal nezmyselné očkovanie, ktoré neprinieslo nič. Absolútne nič, žiadny profit, okrem klamstiev časti tzv. „odbornej“ verejnosti a médií. Prinieslo iba ďalšiu ostrakizáciu najlepších relevantných slovenských odborníkov a ďalšie potvrdzovanie toho, že existuje absolútna pravda, bez ohľadu na to, aká je objektívna pravda.

Absolútna pravda je tá ich. O ktorej sa nediskutuje, lebo je axiomatická. Toto je ich definícia ich „novej demokracie“.

Presadzovanie ich „novej demokracie“ bolo a je sprevádzané zosmiešňovaním odporcov, umlčiavaním odporcov, sankcionovaním odporcov a dnes, pri ukrajinsko-ruskej vojne aj kriminalizáiu odporcov. Vymažú ich z verejnej diskusie, nepohodlné weby zakážu v snahe nastoliť absolútnu pravdu. Taká však neexistuje! Zistili to komunisti v ZSSR, keď chceli nastoliť absolútnu pravdu – vyschlo im napríklad Aralské jazero. Lebo logiku a zákony prírody, teda fyziky, chémie atď., nahradili „svojou absolútnou pravdou“.

Zistil to aj Mao Ce-tung, keď ignoroval zákony prírody, nechal vyvraždiť vrabce, ktoré vraj ničili úrodu a následne zahynuli milióny Číňanov v hladomore, ktorý spôsobili škodcovia na úrode. Tými škodcami sa totiž kŕmili práve Maom vykynožené vrabce. Mohol by som pokračovať.

Napríklad Trofimom Lysenkom, sovietskym agronómom, ktorý označil genetiku za buržoáznu pavedu. Tak aj jeho „agronómia“ fungovala. Nefungovala. A tak ďalej…

Vlastizrada a sabotáž voči Slovensku

Myslel som si, že niečo podobné sa nevráti. Vrátilo sa. Stále som sa však snažil týmto nezmyslom prisúdiť, asi naivne, nejaké hranice. Neuvedomil som si, že ľudská hlúposť v spojení s aktivizmom, až fanatizmom je, ak parafrázujem Nietzscheho, „mimo logiku a racionalitu“. To však, čoho sme svedkami dnes, už prekračuje všetky hranice. Aj tie, ktoré si predstaviť neviem. To je prvý poznatok.

Druhý je racionálnejší a uchopiteľnejší. Je to vlastizrada, alebo, sabotáž voči Slovenskej republike, jej bezpečnosti, jej občanom, priamo ohrozujúca ich životy. Mám na mysli snahu NAKA kriminalizovať importérov ruského plynu. To už nie je totiž len taký šialencov „výstrel do tmy“. To je šírenie strachu. Upozornenie ďalším, ktorí by chceli ruský plyn(?)

Pýtate sa, koho tým chcú upozorniť? No, celé Slovensko. Nemáme iný plyn, ako ruský. Poďme ale ďalej. Snahou zrejme je, prestať využívať ruský plyn, lebo tým vraj podporujeme ruskú agresiu na Ukrajine. Dobre. Ale – prečo Ukrajina stále dováža lacný ruský plyn? Nemala by byť prvá, kto takto prestane financovať agresiu proti sebe? Prečo Rusi vôbec dodávajú na Ukrajinu plyn? Ďalej – nemá náhodou Ukrajina miliardové príjmy za tranzit ruského plynu? Toto akosi niekomu uniká…

Pristaňme teraz však na model NAKA. Predstavme si, že zastavíme ruský plyn (ak nám ho nezastavia Rusi) a ideme na zásobníky. Čo potom? Poviem vám. Začneme umierať. Áno, dobre čítate. Začneme umierať. Vo veľkom. Prestane sa kúriť, variť, piecť, vyrábať… Ono to totiž vôbec nie je také jednoduché, nahradiť plyn elektrinou. Niekde je to samozrejme nemožné… Napríklad – Duslo Šaľa. Takéto uvažovanie je amatérska fantazmagória. Odhliadnuc od toho, že nemáme ani infraštruktúru, ktorá by bola prispôsobená na nahradenie plynu elektrikou tam, kde by to snáď aj bolo možné.

V elektrine sme síce sebestační, ale za podmienok, že máme aj iné zdroje energie. Plyn a ropu napríklad. Nevidel som žiadnu dopadovú štúdiu na výpadok plynu. Ale garantujem vám, že aj elektriny by zrazu bolo menej. Čo ďalej. Tu je jediná odpoveď – anarchia, rabovanie, umieranie, zánik samostatného Slovenska. Nič iné. Lebo zákony prírody, fyziky nepustia. Takto to skrátka je. Nech si niekto povie, že napríklad, aritmetika je rasistická – nesmejte sa, hnutie woke sa už pohráva s ideou, že matematika je rasistická, to som si nevymyslel. Tak ignorujme aritmetiku a postavme nový obytný dom. Tu ostáva iba dúfať, že skôr jeho trosky zabijú jeho tvorcov, ako prípadných nájomníkov.

Vo svetle toho, čo som napísal, môžem urobiť iba jeden jediný záver. Snaha o kriminalizáciu odberateľov ruského plynu je vlastizrada, sabotáž voči bezpečnosti Slovenskej republiky, snaha o zmarenie neidentifikovateľného počtu životov presadzovaním takéhoto postoja a ako taká musí(!) byť predmetom šetrenia OČTK, jej iniciátori a realizátori musia byť postavení pred súd. Tu už sa totiž nebavíme o ideológii. Tu sa bavíme o reálnej snahe ohroziť životy občanov SR. Pokiaľ, do tretice, občanov SR neprebudí ani tento pokus o sabotáž voči SR, nevyženú a nepostavia pred súd tých, ktorí takéto niečo dopustili, Slováci si vlastný štát nezaslúžia!!!