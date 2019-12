Bloomberg predstavil svoju hlavnú programovú prioritu v amerických prezidentských voľbách

Bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg, ktorý len nedávno vstúpil do súťaže o získanie demokratickej nominácie do súboja o Biely dom v budúcoročných prezidentských voľbách, vo štvrtok predstavil svoju hlavnú programovú prioritu.

Bloombergov boj proti šíreniu zbraní

Bude ňou boj proti nekontrolovanému šíreniu zbraní, ktorý je podľa odborníkov jednoznačne hlavným dôvodom, prečo v USA prichádzajú každodenne o život nevinní ľudia pri streľbe nelegálne, ale najmä legálne držanými zbraňami v domácnostiach, na školách či na iných miestach.

„Bol som súčasťou boja proti zbraniam a násiliu pätnásť rokov. Ale to bol len začiatok,“ prisľúbil vo štvrtok Bloomberg, ktorý je okrem iného majiteľom jednej z najznámejších svetových tlačových agentúr. „Ako prezident budem pracovať na tom, aby sme túto epidémiu násilia spôsobeného strelnými zbraňami raz a navždy ukončili,“ dodal Bloomberg.

Trump sa bude uchádzať o znovuzvolenie

Bývalý newyorský starosta vstúpil do súboja o demokratickú nomináciu len pred niekoľkými dňami, hneď sa však z neho stal jeden z hlavných favoritov.

Jeho demokratickí rivali ako Bernie Sanders či Elizabeth Warren z toho nie sú úplne nadšení a v posledných dňoch naňho začali ostro útočiť. Využívajú na to najmä nálady veľkej časti voličov Demokratickej strany, ktorí Bloomberga nemajú príliš v láske, pretože je podľa nich príliš bohatý.

Víťaz demokratického súboja o prezidentskú nomináciu si budúci rok zmeria sily so súčasným republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa bude uchádzať o znovuzvolenie.