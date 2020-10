BMW zišlo z cesty a narazilo do stromu, matka a jej dve deti skončili v nemocnici

Polícia zisťuje okolnosti a príčiny dopravnej nehody, pri ktorej v piatok popoludní skončilo červené BMW medzi Špačincami a Dolným Dubovým v okrese Trnava mimo cesty a narazilo do stromu.

Po nehode záchranári previezli matku s dvomi deti vo veku 6 a 8 rokov do nemocnice. Podľa predbežnej lekárskej správy by malo ísť o zranenia s dobou liečenia do 6 týždňov.

Polícia podľa trnavskej policajnej hovorkyne Márie Linkešovej požiadala nemocnicu o odber krvi vodičky na účely zistenia alebo vylúčenia alkoholu.

Polícia aj v súvislosti s touto nehodou upozorňuje vodičov, aby najmä v čase zníženej viditeľnosti alebo dažďa zvýšili opatrnosť, aby sa na jazdu maximálne sústredili a prispôsobili ju aktuálnemu počasiu a svojim schopnostiam.