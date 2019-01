Bö vyhral rýchlostné preteky Svetového pohára v Ruhpoldingu, najlepším Slovákom bol Otčenáš

aktualizované 17. januára 14:07

RUHPOLDING 17. januára (WebNoviny.sk) – Víťazom rýchlostných pretekov mužov v 5. kole Svetového pohára v biatlone sa vo štvrtok v nemeckom Ruhpoldingu stal Nór Johannes Thingnes Bö.

Dvadsaťpäťročný severan zvíťazil s jednou chybou na strelnici a najrýchlejším bežeckým výkonom s náskokom 7,9 s pred svojím starším bratom Tarjeiom Böom. Tretí skončil s odstupom 10,5 s domáci Benedikt Doll.

Fourcade na strelnici nezaváhal

Trojnásobný majster sveta Johannes Thingnes Bö zvíťazil vo štvrtých rýchlostných pretekoch v aktuálnom ročníku, celkovo si na svoje konto pripísal už ôsmy triumf od začiatku sezóny 2018/2019.

Olympijský víťaz z Pjongčangu je zároveň lídrom v celkovom poradí SP aj v hodnotení rýchlostných pretekov.2018/2019.

Obhajca veľkého glóbusu z ostatných siedmich rokov, fenomenálny Francúz Martin Fourcade na strelnici nezaváhal ani raz a obsadil 4. priečku. Za víťazom zaostal o takmer 16 sekúnd.

Najlepším Slovákom Otčenáš

V 111-člennom štartovom poli boli aj štyria slovenskí reprezentanti. Najlepšie obstál Martin Otčenáš, ktorý sa po dvoch chybách na strelnici zaradil vo výsledkoch na 57. miesto s mankom 1:53,1 min na víťaza.

„Som na seba nahnevaný, dole na šesť hodín obe rany. Mrzí ma to, skoro som ich spustil. Keby to bolo čisté, bolo by to lepšie, necelá minúta straty. Na trati nie je kde oddychovať, sú tu celkom strmé kopce a zjazdy do zákrut a roviny. Potrebujeme veľa individuálnych štartov a zlepšovanie, dnes bola veľká šanca dostať sa do ´masáku´,“ uviedol po pretekoch Otčenáš, cituje ho portál wintersportsworld.sk.

Michal Šima skončil na 71. priečke, keď raz nepresne namieril. „Strelecky to bolo dnes fajn s jednou chybou, síce nemusela byť ani tá. Na trati to bolo ťažšie, mal som nejaké tvrdé nohy. V Oberhofe sa mi išlo lepšie, ale ani dnes to nebolo zlé. Dúfam, že to bude len stúpať,“ skonštatoval v cieli Šima.

Kazárovi sa ťažko bežalo

Matej Kazár prišiel do cieľa na 79. pozícii. „Prvý nepadol, takže to bola potom taká pomalšia, opatrnejšia streľba, aby ostatné padli. Rana mi ušla vpravo. Išiel som prvé kolo vysoké tempo a cítil som to na streľbe. Bola tam strata, čo som videl pretekárov na trati, boli okolo mňa rýchlejší. Dnes to bolo frekvenčné, rýchle.Ťažko sa mi bežalo,“ zhodnotil Kazár pre portál wintersportsworld.sk.

Šimon Bartko dvakrát netrafil do terča a stačilo mu to iba na 81. miesto. „Streľba dnes nebola taká hrozná, 1+1 na moje pomery nie je najhoršie. Ani na trati som sa necítil až tak zle bežecky. Výsledok ma celkom prekvapil, ale je to veľmi nabité a rozostupy sú malé. Dnes to bolo možné iba s nulou, keďže boli na strelnici ideálne podmienky, nefúkalo. Ešte je dosť času dohnať bežecké straty na vrchol sezóny,“ povedal po pretekoch Bartko, cituje ho portál wintersportsworld.sk.