Boeing vyslal do vesmíru kapsulu Starliner, ale prvý testovací let sprevádzajú problémy (video)

Spoločnosť Boeing vyslala v piatok do vesmíru kapsulu Starliner, v ktorej by mali v budúcnosti cestovať astronauti amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Jej prvý testovací let ale sprevádzajú problémy.

Darčeky pre astronautov

S kapsulou ráno z Mysu Canaveral úspešne vzlietla raketa Atlas 5, ktorej štartu sa prizerali tisícky divákov. Pol hodiny po štarte však Boeing oznámil, že sa kapsula nedostala na pozíciu, ktorú potrebovala, aby mohla docestovať k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Predstavitelia firmy informovali, že letoví kontrolóri prešetrujú všetky možnosti, a uvádzajú, že Starliner je na stabilnej obežnej dráhe.

Kapsula mala doletieť až na ISS, kde mala pobudnúť týždeň. Na jej palube je vianočné pohostenie a darčeky pre šiestich astronautov na ISS, stovky semien stromov, doklad pre leteckú dopravu, ktorý patril zakladateľovi Boeingu, a figurína menom Rosie. Let mal otestovať všetky systémy či záťaž pri vzlietnutí a plánovanom pristátí. Starliner mal podľa plánov pristáť 28. decembra v Novom Mexiku.

Ľudská posádka

Ak by bol testovací let úspešný, Boeing by ju už v lete mohol vyslať do vesmíru aj s ľudskou posádkou. Aj spoločnosť SpaceX, ktorá tiež spolupracuje s NASA, chce na budúci rok vyslať astronautov do vesmíru. Jej testovací let bez posádky sa konal v marci. NASA zo Spojených štátov nevyslala do vesmíru svojich astronautov už takmer deväť rokov.

Boeing začal pracovať na Starlineri v roku 2010. Kapsula je navrhnutá pre sedem ľudí, lietala by však so štyrmi alebo piatimi. Je päť metrov vysoká, servisný modul, ktorý je k nej pripevnený, má priemer 4,5 metra.