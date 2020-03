Boj kreslo predsedu SNS sa začína. Andrej Danko oznámil, že odstúpi. Ale...

Vyhlásenie predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka, že po neúspechu vo voľbách odstúpi z funkcie, vyvolalo u niektorých jeho spolustraníkov ambície zasadnúť si do uvoľneného kresla. O novom vedení strany, ktorá vo voľbách získala ledva tri percentá hlasov, má rozhodnúť snem, zvolaný na 9. mája.

Hrnko chce uvoľniť miesto mladým

Podpredseda SNS Anton Hrnko pre Webnoviny potvrdil, že z postu odchádza a pravdepodobne sa už nebude uchádzať o žiadnu funkciu. Podľa neho treba vyvodiť dôsledky za neúspech vo voľbách. Myslí si, že treba uvoľniť miesto mladým, aby SNS získala novú silu a úplne sa nevytratila z politickej scény.

Podpredseda Zelník už odišiel

Ďalší podpredseda Štefan Zelník už verejne oznámil, že sa vzdal funkcie a zároveň aj zrušil členstvo. „Cítil som vinu, že som aj ja prispel k neúspechu,“ uviedol pre Webnoviny.

Na otázku, prečo predsedu Danka kritizoval až po voľbách, uviedol, že pred samotnými voľbami by to nebolo dobre, pretože mohol nastať rozkol v strane. Zároveň sa bál obvinenia, že sa pokúša zosadiť Andreja Danka z predsedníckej funkcie.

Napriek tomu, že sa rozhodol opustiť SNS, stále je na túto stranu viazaný. „V prípade, že sa strana obrodí a do jej čela prídu slušní ľudia, som pripravený pomôcť,“ povedal.

Bude Danko aj novým predsedom?

Andrej Danko síce oznámil odchod z funkcie, ale to neznamená, že sa o ňu nebude znovu uchádzať. Viacerí členovia strany pre Webnoviny povedali, že už pracuje na tom aby ho do funkcie na sneme znovu zvolili.

Môže to však zapríčiniť, že stranu opustia mnohí členovia, ktorí ešte pred voľbami prejavili nespokojnosť so spôsobom jeho vedenia.

V krajoch sa podľa kuloárnych informácií už objavujú skupiny, ktoré sa snažia nájsť spoločného kandidáta, ktorý by bol v nadchádzajúcich straníckych voľbách Dankovi silným súperom.

Nebude to však ľahké, lebo stranícke stanovy umožňujú predsedovi rozhodovať takmer o všetkom. Podobne ako pri viacerých stranách predseda a členovia predsedníctva môžu nastaviť taký kľuč pre voľbu delegátov snemu, aby im vyhovoval.

S Dankom na čele

Do čela strany sa Danko dostal na jeseň 2012, kedy po neúspešných voľbách, po ktorých sa SNS ocitla mimo parlamentu, nahradil Jána Slotu.

Práve Slota ho priviedol do vrcholnej politiky, keď bol na jeho návrh v roku 2010 zvolený za podpredsedu strany. Vtedy Slota o pomerne neznámom straníkovi povedal, že ho „vybral ako perspektívneho mladého odborne zdatného a národu verného človeka, ktorý má jeho dôveru a možno aj perspektívu byť v budúcnosti vo voľbách zvolený za nového predsedu.“

A tak sa aj stalo. V roku 2016 sa už pod Dankovým vedením SNS znovu dostala do parlamentu, no nebolo to nadlho. Uvidíme, čo sa bude diať ďalej.