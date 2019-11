Boj o hlas každého voliča sa začína. Danko vypísal voľby (komentár)

Ešte štyri mesiace majú politické strany čas, aby presvedčili voličov, že svoj hlas majú dať práve jej reprezentantom. Rozhodol o tom predseda parlamentu Andrej Danko, keď vypísal parlamentné voľby na 29. februára.

Koaličné strany môžu ešte stále rozdávať sociálne balíčky, nezostáva im však veľa času, lebo pred sebou majú už len jednu plánovanú parlamentnú schôdzu. A potom rýchlo medzi ľudí presvedčiť ich, ako sa majú dobre.

Ešte pre štvrť storočím tu Mečiar sľuboval nové Švajčiarsko. Koalícia nás teraz bude presviedčať, že už tu vlastne je, len my ho ešte nevidíme.

Ak znovu vyhrajú voľby, zrak sa nám určite zlepší a všetci konečne uzrieme celú krásu blahobytu. Veď kde majú vlaky zadarmo, rekreačné poukazy či takú vysokú minimálnu mzdu v porovnaní s priemerným platom? Všetko je „zadarmo,“ len hlasujte za nás.

Opozícia to nebude mať ľahké

Opozícia si zasa môže začať lámať hlavu nad tým, čo ich možno čaká v rozpočte, ak nebodaj preberú po februárových voľbách moc. Ako vysvetliť občanom, že nič nie je zadarmo, keď sa to tak dobre počúva? Volič na Slovensku rád počúva sľuby. Ale, žiaľ, veľmi málo kontroluje, či sa aj dodržiavajú.

Sľubov bude aj na opozičnej strane neúrekom. Tlačenica je tam väčšia ako na koaličnej, a preto aj potrebujú zaujať vlastnou kreativitou. Jedni budú hovoriť o ekologickej hrozbe, ďalší o nízkych dôchodkoch, iní zasa o znížení daní a odvodov alebo nevyhnutnosti posilnenia kresťanstva.

Čo nás čaká po voľbách?

O šanciach už teraz vytvoriť nejakú koalíciu ťažko hovoriť. Podľa posledných prieskumov by sa do parlamentu dostalo až 10 strán. SMER a SNS sú istá dvojica, ale na vládnutie je to málo. Či sa k nim ešte niekto pridá je otázne, zatiaľ to takmer všetci rezolútne odmietajú.

Pripomeňme si však, ako to bolo po voľbách pre štyrmi rokmi a budeme mať jasno. Osem kandidátov zo súčasnej opozície, osem túžob byť vo vláde. Počkajme, či niekde bude túžba silnejšia ako charakter.

Jedna strana na charakter spred štyroch rokov asi doplatí. Pôjde do tohto rizika niekto znovu, alebo možno stačí štyri roky na to, aby dosiahol pre seba čo chce? Veď peniaze sa budú rozdeľovať aj naďalej.