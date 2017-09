Boj o majstrovský titul sa chýli ku koncu, Malajzia tradične ponúkne bitku Mercedesu s Ferrari

SEPANG 28. septembra (WebNoviny.sk) – Boj o majstrovský titul v motoristickej formule 1 sa pomaly chýli ku koncu, no zďaleka ešte nie je rozhodnuté. Víkendová Veľká cena Malajzie tradične ponúkne bitku Mercedesu s Ferrari, hlavnými protagonistami by mali byť Lewis Hamilton a Sebastian Vettel.

Druhý menovaný sa v ostatných pretekoch v nočnom a upršanom Singapure pripravil o šancu na návrat na čelo šampionátu, keď po štarte z pole position kolidoval v prvej zákrute so svojím tímovým kolegom Kimim Räikkönenom a Maxom Verstappenom z Red Bullu. Všetci traja vypadli, čo využil práve Hamilton a po víťazstve vedie poradie o 28 bodov pred Vettelom.

Vettel v Singapúre kolidoval

Do konca sezóny zostáva odjazdiť už len šesť veľkých cien a z Hamiltona je zrazu favorit na titul. „Som rád, že vidím nejaké slabiny svojho súpera, ale musím povedať, že si treba vážiť ľudí, proti ktorým súťažíte. Vettel je neskutočný športovec a naozaj jeden z najlepších pilotov v efjednotke,“ cituje Hamiltona portál Sky Sports. Tridsaťdvaročný Brit v porovnaní so svojím rivalom robí menej chýb, no v minulosti to neplatilo. „Tento rok sa snažím dosiahnuť, že ak sa môžem v niektorej činnosti zlepšiť, idem za tým. Sústredenie sa na nerobenie chýb zrejme funguje,“ dodal rodák zo Stevenage.

Dvadsaťdeväťročný Nemec Vettel bude mať čo robiť, aby sa vrátil späť do boja o titul. Práve Malajzia a aj nasledujúce preteky v japonskej Suzuke by mali viac vyhovovať monopostom tímu Mercedes. „Je škoda, že sme nemohli v Singapure ukázať našu rýchlosť, ale pred nami je ešte mnoho príležitostí,“ uviedol Vettel, ktorého doplnil Räikkönen: „Podľa vás novinárov sme v ťažkej pozícii, ja si to nemyslím. Čakajú nas ďalšie preteky, pôjdeme do nich s veľkým odhodlaním a posnažíme sa o čo najlepší výsledok.“

Posledná Veľká cena

Nedeľňajšia Veľká cena Malajzie bude poslednou v jej 19-ročnej histórii v F1, predstavitelia okruhu v Sepangu sa rozhodli nepredĺžiť zmluvu, najväčším dôvodom ukončenia pôsobenia je divácky nezáujem.

Preteky sa v Malajzii jazdili nepretržite od roku 1999, rekordérom je so štyrmi víťazstvami Sebastian Vettel. „Je to smutné, pretože čo sa týka fyzickej stránky, sú to najťažšie preteky v kalendári,“ povedal Hamilton. Teploty vo vnútri kokpitu dosahujú 50°C a jazdci počas pretekov prídu o tri litre tekutín, čo je asi 5 % telesnej hmotnosti.

Výrobca pneumatík Pirelli dodal tímom stredne tvrdé, mäkké a supermäkké zmesi. Cez víkend čaká na pilotov tradične teplé počasie s maximálnou teplotou 32°C, v oblasti sa môžu vyskytnúť búrky. Sobotňajšia kvalifikácia štartuje o 11.00 h SELČ, nedeľňajšie preteky o dve hodiny skôr. Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne stanica Sport1, VC Malajzie odvysiela naživo Sport2.

Veľká cena Malajzie

Dejisko: Sepang (neďaleko medzinárodného letiska v Kuala Lumpure)

Dĺžka okruhu: 5543 metrov

Dĺžka pretekov: 56 okruhov (310,408 km)

Divácka kapacita: 80 000

Minuloročný víťaz: Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull

Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Juan Pablo Montoya (Kol.) Williams 1:34,223 min (2004)

Rekordér v počte víťazstiev – jazdec: 4 – Sebastian Vettel (2010, 2011, 2013, 2015)

Rekordér v počte víťazstiev – tím: 7 – Ferrari (1999, 2000, 2001, 2004, 2008, 2012, 2015)

Prehľad víťazov posledných desiatich ročníkov VC Malajzie:

2016 Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull

2015 Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari

2014 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2013 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2012 Fernando Alonso (Šp.) Ferrari

2011 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2010 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2009 Jenson Button (V. Brit.) Brawn GP

2008 Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari

2007 Fernando Alonso (Šp.) McLaren

Poradie MS (po 14 z 20 pretekov): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 263 bodov, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 235, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 212, 4. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 162, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 138, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 68

Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 475 bodov, 2. Ferrari 373, 3. Red Bull 230, 4. Force India 124, 5. Williams 59, 6. Toro Rosso 52