Bojovať o zelený dres nie je nuda, tvrdí Sagan, ktorý by šiestym dresom vyrovnal Zabelov rekord

DÜSSELDORF 30. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan (27) v roku 2012 na Tour de France prvý raz získal dres určený pre víťaza bodovacej súťaže a odvtedy najslávnejšie preteky zažívajú hegemóniu jedného muža v zelenom. Sagan päťkrát v rade v naháňaní bodov na rýchlostných prémiách či v koncovkách etáp jasne prevýšil kompletnú konkurenciu.

Aj na nadchádzajúcej 104. edícii Tour de France je hlavným favoritom na parížske odmeňovanie v zelenom. Sagan dlhoročne ťaží zo vzácnej univerzálnosti, keď vie vyvinúť vysokú rýchlosť v šprintérskych koncovkách a zároveň stíha s vrchármi v kratších kopcoch.

Cyklistický univerzál na čele Bora-Hansgrohe

Z toho plynie, že okrem etáp s dojazdom na rovine dokáže výrazne miešať karty aj vo zvlnenom teréne v etapách s tzv. klasikárskym profilom. A vôbec mu pritom neprekáža menšia tímová podpora, ktorú v minulosti zažíval v Liquigase, Cannondale či Tinkoffe.

Aktuálne vstúpi do boja ako líder nemeckého zoskupenia Bora-Hansgrohe, ktoré sa pod týmto názvom predstaví na TdF prvý raz. A premiérovo aj s podporou od staršieho brata Juraja, ktorý zažije debut na pretekoch Grand Tour.

“Urobím všetko pre to, aby som opäť získal zelený dres. A o rok znova a potom uvidím, či ma to nezačne nudiť,” odpovedal Peter Sagan s úsmevom na tradičnú otázku pred Tour de France, či opäť zaútočí na celkový triumf v bodovačke. Cituje ho špecializovaný portál VeloNews.

Sagan pred rokom ovládol bodovaciu súťaž na TdF suverénne so ziskom 470 bodov a náskokom 242 bodov pred Nemcom Marcelom Kittelom. Druhé najcennejšie tričko na Tour de France (po žltom určenom pre lídra celkovej klasifikácie) v ére žilinského rodáka akoby trochu stratilo na cene.

Vytratil sa boj o zelený dres v pravom zmysle slova. “Bojovať o zelený dres nie je nudné. Treba byť v strehu od prvej až do poslednej etapy, maximálne sa koncentrovať každý deň a nič nepodceniť,” skonštatoval Peter Sagan na prezentácii svojho tímu v dejisku 1. etapy TdF 2017, nemeckom Düsseldorfe.

Koncentruje sa na vlastný výkon

Ak Sagan získa zelené tričko na TdF aj šiesty raz, vyrovná rovnaký počin Nemca Erika Zabela z prelomu tisícročí (1996 – 2001). Tvrdí však, že prekonávanie rekordov ho nezaujíma, sústredí sa na svoj výkon a pôjde postupnými krokmi. “Nerozmýšľam o vyrovnaní sa Zabelovi. Idem svojou vlastnou cestou. Robím si svoju kariéru a nepozerám sa po iných. Ak by sa mi to však podarilo, bolo by to čosi skvelé,” dodal Peter Sagan.

Stoštvrtá edícia Tour de France sa začne v sobotu 1. júla časovkou na 14 km na brehu Rýna v nemeckom Düsseldorfe. Cieľ bude tradične na parížskych Elyzejských poliach, a to v nedeľu 23. júla. Na cyklistov čaká dovedna 21 etáp a 3540 km v sedle bicykla.