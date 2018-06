Kiska, Danko a Pellegrini hodnotili situáciu na Slovensku. Vyjadrili sa aj k svojej politickej budúcnosti

BRATISLAVA 24. júna (WebNoviny.sk) – Vývoj na Slovensku po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, aktuálne problémy v pôdohospodárstve, situácia v školstve, na trhu práce či budúcnosť Slovenska boli hlavnými témami diskusie troch najvyšších ústavných činiteľov prezidenta Andreja Kisku, predsedu NR SR Andrej Danka (SNS) a predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) v relácii RTVS O 5 minút 12.

Kiska na úvod ocenil dobrú komunikáciu aj s Dankom, aj s Pellegrinim, ktorý podľa neho slušne diskutuje. „My všetci traja chceme vrátiť dôveru ľudí v tento štát,“ povedal prezident.

Ľudia potrebujú vidieť jasné výsledky

„Udialo sa niečo strašné, toto bol jeden z najťažších polrokov Slovenska v modernej histórii. Bol zavraždený novinár, jeho snúbenica, ukázalo sa prepojenie mafie na východe na vládne kruhy, arogancia moci. Toto, žiaľ, všetko prehlušilo,“ povedala hlava štátu.

„Toto je úloha nás všetkých, aby ľudia verili v štát a jeho fungovanie. Ľudia potrebujú vidieť jasné a hmatateľné výsledky. Rozumiem, že vyšetriť vraždu nebude jednoduché, ale došlo k viacerým pochybeniam. Veľa očakávam od nového zákona o voľbe policajného prezidenta, o voľbe ústavných sudcov. Ja, ako prezident, podporím každý krok, ktorý povedie k navráteniu dôvery v štát,“ povedal Kiska v relácii.

Pellegrini dodal, že do leta sa chce stretnúť s policajným prezidentom a informovať sa, či je po technickej stránke všetko v poriadku. „Pre mňa ako predsedu vlády je ťažké sa o tom informovať, nemôžem vedieť detaily, nemám na to právomoci,“ dodal premiér.

Z farmárov cítili hnev aj sklamanie

Venovali sa aj problémom v pôdohospodárstve. Pellegrini aj Danko trvali na tom, že sa musia stretávať s relevantnými zástupcami farmárov za rokovacími stolmi, nie pri balíkoch slamy. Podľa prezidenta sú problémy v poľnohospodárstve hlbšie a dlhodobejšie.

„Keď si vypočujete, ako bol niekto zbitý, ako polícia povedala, že nebude vyšetrovať, ako sa generálny prokurátor vyjadrí, že štát zlyháva, tak tá situácia je zlá,“ povedal Kiska s tým, že s ľuďmi sa treba rozprávať citlivo.

Z farmárov cítili hnev, zlosť aj sklamanie a dal za pravdu Dankovi, že problém treba riešiť, aby sa sklamaní ľudia vo voľbách neutiekali k extrémizmu.

Treba teraz robiť systémové reformy

Pellegrini vytkol Kiskovi, že je zbytočne kritický a nič nechváli. „Bolo by fér vyzdvihnúť, že sa Slovensku darí, máme najnižšiu nezamestnanosť, oceniť príchod investorov. Veď tí nám dávajú vizitku. Ak by nám nedôverovali, tak by sem asi neprišli investovať. Darí sa nám vytvárať pracovné miesta aj v regiónoch. Ak chceme posilniť dôveru ľudí v štát, dajme ľuďom aj niečo pozitívne, na čo môžu byť hrdí,“ povedal premiér.

Kiska totiž povedal, že síce máme dobré obdobie, ale spomedzi krajín V4 máme najnižší rast HDP aj najvyššiu nezamestnanosť.

„Mali by sme sa sústrediť na systémové zmeny. Máme kvalitnejšie školstvo, zomiera nám zbytočne menej ľudí, dokázali sme naozaj pomôcť zaostalým regiónom? Vieme, že príde ďalšia kríza, len nevieme kedy a prečo,“ povedal prezident s tým, že dôležité je robiť teraz systémové reformy, nie prejedať peniaze.

Každá vláda by nemala meniť ciele

Pokiaľ ide o budúcnosť Slovenska z dlhodobého pohľadu, podľa Danka musí nájsť podstatná časť národa konsenzus na tom, čo chce. On sa prihovára za sociálne orientovaný štát s dobrým školstvom. Zároveň kritizoval, že sa nestavajú železnice, že sa nerobia plány.

„Namiesto týchto vecí debatujeme o interrupciách, na ktorých získa Kotleba,“ povedal Danko. Kiska povedal, že je pripravený podpísať vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov k školstvu.

Pellegrini dodal, že o budúcnosti Slovenska z dlhodobého pohľadu hovorí Agenda 2030. „Nemeňme ciele. Môžeme meniť nástroje, ale nemali by sa s každou vládou meniť ciele,“ uviedol Pellegrini.

Politická budúcnosť

Všetci traja sa vyjadrili aj k svojej politickej budúcnosti. Podľa vlastných slov Peter Pellegrini nechce byť prezidentom, má pocit, že z pozície predsedu vlády môže pre Slovensko urobiť viac.

Andrej Danko na otázku, či chce byť premiérom odpovedal, že je predsedom strany, záleží mu na jej úspechu a nárok stať sa premiérom má predseda víťaznej strany. Na rovnakú otázku odpovedal aj prezident. Ten zopakoval, že sa radí, rozpráva s ľuďmi a to, k čomu dospeje, oznámi po novembrových komunálnych voľbách.

Pre pracovný program ústavných činiteľov bola relácia prednahrávaná v stredu.