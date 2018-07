Bol to náročný deň, trpel som pre zranenia a boleli ma nohy, hovorí Sagan po 18. etape Tour de France

PAU 26. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe sa v 18. etape Tour de France 2018 aj napriek zraneniam po stredajšom páde zapojil do boja o víťazstvo, ale v úplnom závere už nestačil na najlepších a s vypustenými poslednými metrami skončil na ôsmom mieste.

„Bol to pre mňa veľmi náročný deň. Trpel som pre zranenia, ktoré som si spôsobil pri páde, okrem toho bolo aj veľmi teplo. Moji spolujazdci znovu odviedli výbornú robotu, pomáhali mi počas celej etapy a najmä v závere mi utvorili dobrú pozíciu pred záverečným šprintom. Chcel som sa pokúsiť bojovať o prvenstvo, ale nohy ma stále boleli. Musím si odpočinúť a zotaviť sa, pretože piatok v horách bude znovu náročný,“ uviedol Sagan pre oficiálnu internetovú stránku Bora-hansgrohe.

Etapu kontrolovali šprintérske tímy

Sagan vo štvrtok vôbec nešiel na údržbu a do súťaže o zelený dres, ktorý mu už matematicky nemôže nikto vziať, si pripísal ďalších 15 bodov a jeho súčet narástol na 467 bodov. Druhý v tomto poradí Nór Kristoff má 196 bodov. Sagan sa po etape obliekol historicky po 102-krát do zeleného dresu určeného pre lídra bodovacej súťaže.

„Pôvodne bol náš plán, aby sa niekto dostal do úniku. Etapu kontrolovali šprintérske tímy, takže sme sa chceli najmä dostať do cieľa bez problémov. Mysleli sme si, že Peter nepôjde do šprintu, ale napokon bol 10 km pred koncom v dobrej pozícii a pokúsil sa o záverečný špurt. Bolo zjavné, že bol poznačený pádom z predošlej etapy. Napriek tomu ukázal svoju silnú psychiku. Je výnimočným človekom po viacerých stránkach,“ dodal športový riaditeľ Saganovho zamestnávateľa Enrico Poitschke.

Špurt ovládol Démare

Záverečný špurt pelotónu ovládol ovládol francúzsky cyklista Arnaud Démare z tímu Groupama-FDJ pred krajanom Christophom Laportem (Cofidis, Solutions Crédits) a Nórom Alexandrom Kristoffom (UAE-Team Emirates). Etapa mala štart v Trie-sur-Baise a mala dĺžku 171 km. Dvadsaťšesťročný Démare si pripísal druhý etapový triumf na „starej dáme“ v kariére.

V celkovom poradí sa nič podstatné nezmenilo, keďže favoriti sa na rovine bez problémov ustrážili. Žltý dres naďalej vlastní Brit vo farbách Sky Geraint Thomas s náskokom 1:59 min pred Holanďanom Tomom Dumoulinom (Sunweb) a 2:31 min pred obhajcom a štvornásobným šampiónom Christopherom Froomom (Sky).

