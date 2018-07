Bol to pre nás veľmi ťažký zápas, povedal Vavro po zápase s Kuopiom

KODAŇ 20. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský obranca dánskeho klubu FC Kodaň Denis Vavro skóroval vo štvrtkovom odvetnom dueli 1. predkola futbalovej Európskej ligy 2018/2019 proti fínskemu tímu KuPS Kuopio a zariadil postup svojho zamestnávateľa do ďalšej fázy.

Dvadsaťdvaročný rodák z Partizánskeho v 81. min premenenou jedenástkou upravil na konečných 1:1, čo mužstvu z Kodane v súčte s minulotýždňovou výhrou u súpera (1:0) stačilo na prienik do 2. predkola. V ňom sa stretne s islandským Stjarnanom.

Ďakoval za dôveru

„Bol to pre nás veľmi ťažký zápas, tak z mentálnej, ako aj z psychickej stránky,“ poznamenal Vavro pre oficiálnu stránku svojej zastupiteľskej agentúry csm-agency.sk. „Z prvého duelu sme mali jednogólový náskok, no v odvete sme oň prišli na začiatku poslednej štvrťhodinky. Po inkasovanom góle sme pokračovali v našej hre a podarilo sa nám skórovať. Potom sme už ustrážili postup do ďalšieho predkola,“ doplnil reprezentant do 21 rokov, ktorý už nakukol aj do seniorského áčka.

„So spoluhráčom Viktorom Fischerom sme si celý deň robili srandu, kto pôjde kopať v zápase penaltu. Nakoniec k tomu naozaj prišlo, dostali sme možnosť ju zahrávať. Viktor mi povedal, aby som išiel. Ďakujem mu za dôveru,“ skonštatoval na záver Denis Vavro. Vo štvrtkovom zápase nastúpil v tíme domácich aj jeho krajan Ján Greguš. Rovnako ako Vavro odohral celý zápas.