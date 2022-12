Bol to zápas svetovej kvality, hovorí tréner Feneš po senzačnom triumfe Slovenska nad USA (video)

Kým po nevydarenom dueli proti Fínom (2:5) trénera slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivana Feneša mrzel slabý vstup do stretnutia a nezvládnutá druhá tretina, o deň neskôr po triumfe nad Američanmi (6:3) žiaril spokojnosťou.

Niet sa čomu diviť, jeho hráči okrem víťazstva predviedli dobrú hru a kouč bol spokojný s individuálnymi výkonmi viacerých slovenských mladíkov.

„Bol to zápas svetovej kvality a sme nesmierne radi, že sme ho zvládli. Takéto víťazstvo nás veľmi motivuje do ďalšieho priebehu turnaja. Naozaj si ho veľmi vážime,“ uviedol Feneš vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) po druhom vystúpení na MS hráčov do 20 rokov v Kanade.

Dôležitá druhá tretina

Slováci po prvej tretine prehrávali 1:2, no v prostrednej časti hry tromi zásahmi položili základy premiérového triumfu na turnaji a v 51. minúte viedli už 5:2, keď svoj tretí zásah na turnaji zaznamenal Peter Repčík.

Američania v závere tretej tretiny počas presilovky a hry bez brankára znížili na 3:5, no zakrátko spečatil triumf Slovákov Alex Čiernik.

„Som hrdý na chlapcov, pretože ukázali top kvalitu a svetovú triedu. Dokázali sme s Američanmi nielen korčuliarsky držať krok, ale veľakrát sme ich aj prekorčuľovali a vyhrávali sme osobné súboje. Opäť sa potvrdilo, že druhá tretina je veľmi dôležitá,“ pochválil Feneš svojich zverencov.

Výborný výkon brankára Gajana

V bránke slovenskej „dvadsiatky“ tentoraz dostal prednosť Adam Gajan a prezentoval sa vynikajúcim výkonom. Podľa Feneša podal úžasný výkon a po celý čas držal Slovákov v hre.

„Bol to vyrovnaný zápas. Nemyslím si, že Američania boli lepším tímom. Hrali sme výborne. Najťažšie mi bolo na konci tretej tretiny. Vtedy už som bol dosť unavený a chytali ma kŕče, ale zvládli sme to a sme radi, že sme vyhrali,“ vyhlásil Gajan.

Vo štvrtok majú mladí Slováci voľno a potom absolvujú ďalšie dva zápasy za dva dni – v piatok vyzvú rovesníkov z Lotyšska a v sobotu Švajčiarov.

„Čakajú nás ešte dva kľúčové súboje v skupine a boli by sme veľmi radi, ak by sme ich zvládli, pretože by sme pred štvrťfinále mohli byť v dobrej pozícii. Teraz potrebujeme zregenerovať a hlavne ostať pri zemi, byť pokorní a naďalej motivovaní,“ poznamenal Feneš, na ktorého slová nadviazal útočník Filip Mešár: „Ak budeme hrať takto, potom môžeme na tomto turnaji zdolať každého“.