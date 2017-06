Bola by veľká škoda a smola, ak by sme nepostúpili, myslí si Mihalík

LUBLIN 23. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov mali po štvrtkovom lublinskom víťazstve 3:0 nad obhajcami prvenstva Švédmi v A-skupine na ME tejto vekovej kategórie v Poľsku dôvod na radosť, v ich vyjadreniach však bolo cítiť aj zdržanlivosť. Pochopiteľne – sú naďalej v hre o postup do semifinále a so solídnymi vyhliadkami na úspech, nič však nemajú isté a počas nasledujúcich hodín budú netrpezlivo sledovať výsledky v zápasoch B a C-skupiny.

Slováci s dvoma víťazstvami a šiestimi bodmi obsadili v “áčku” 2. priečku za sedembodovými Angličanmi, ktorí v súbežne hranom stretnutí v Kielcoch zdolali domácich Poliakov 3:0. Zverenci Pavla Hapala musia čakať na konečné poradie tímov z druhých miest. V “béčku” ich o postup môže v piatok pripraviť Portugalsko, v “céčku” v sobotu jeden z trojice Nemecko, Česko, Taliansko. Pravdepodobne sa javí scenár, že niektorý z oponentov SR bude musieť vo svojom záverečnom vystúpení zvíťaziť vysokým rozdielom.

“Som rád, že som udržal čisté konto, no radšej by som bol, ak by sme vyhrali 4:3 a ak by Angličania nevyhrali. Od Poliakov sme čakali, že Angličanov viac potrápia. Musíme sa modliť a veriť, že to dopadne v náš prospech. Východisková pozícia je super, môže sa však ešte stať všeličo. Škoda nešťastných 30 minút proti Angličanom, mohli sme sa teraz tešiť oveľa viac,” povedal brankár Adrián Chovan.

Je rád, že konečne skóroval

Krídelník Jaroslav Mihalík vo štvrtok upokojil svoje mužstvo v 22. minúte gólom na 2:0. “Som rád, že som konečne na turnaji skóroval. Škoda, že som nepridal nejakú asistenciu, v druhom polčase mi tam nabiehal jeden spoluhráč, no obranca to zachytil; postupové šance sa mohli ešte zvýšiť. Naši súperi to však teraz budú mať ťažké; bola by veľká škoda a smola, ak by sme nepostúpili. Toto víťazstvo oslávime, potom budeme pozerať ostatné zápasy a uvidíme. Myslím si, že máme kvalitu na to, aby sme sa mohli porovnávať s najlepšími mužstvami,” skonštatoval Mihalík.

Záverečný tretí zásah Slovákov pridal pravý obranca Ľubomír Šatka. Zadák Dunajskej Stredy nahradil v zostave Martina Valjenta, ktorý nebol stopercentne pripravený po zdravotnej stránke. “Sme jeden tím, či ste na lavičke alebo v zápase. Ja som s Maťom Valjentom v jednej izbe, bavili sme sa o tom, že sa po druhom zápase necítil stopercentne. Cítil som, že to možno padne na mňa,” uviedol Šatka a vzápätí opísal gólový okamih:

“Bola tam odrazená lopta; veril som, že vyhrám bežecký súboj. Podarilo sa mi to, lopta sa dostala k Matúšovi Berovi. Neviem či ju spracovával pre seba či pre mňa, no dostala sa ku mne a ja som mal už len jednu myšlienku – vystreliť. Našťastie to tam padlo.” Svojho spolubývajúceho teda v Arene Lublin zastúpil aj v listine strelcov – Valjent skóroval v úvodnom vystúpení SR proti Poľsku (2:1).

Od Švédov čakali väčší odpor

“S Maťom sme veľkí kamaráti od siedmich či ôsmich rokov, poznáme sa z Dubnice. Som veľmi rád, že to na šampionáte padlo jemu aj mne,” vyhlásil bek so skúsenosťami z anglického Newcastlu United. “Od Švédov sme čakali väčší odpor, na turnaji ešte neprehrali a sú úradujúci majstri. Vo všetkom sme ich však prevýšili,” povedal Šatka a na margo nasledujúcich hodín doplnil: “Čakanie bude psychicky náročné, budeme pozerať zápasy a modliť sa. Spravili sme všetko, čo sme mohli. Užijeme si víťazstvo a budeme čakať.”

Stredopoliar Stanislav Lobotka na turnaji zasiahol do troch stretnutí, vo štvrtok druhýkrát získal ocenenie pre hráča zápasu. “Niekto to musí získať, opäť som to bol ja. Asi musím niečo kúpiť organizátorom, keď to stále dávajú mne,” vtipkoval Lobotka a doplnil: “Cenu by si však zaslúžil každý, je to tímová robota.”

Ak Slováci preniknú do semifinále ako najlepší tím z druhých priečok, v boji o finále si v utorok 27. 6. o 21.00 h v Krakove zmerajú sily so Španielmi, istými víťazmi B-skupiny. Pri jedinej predchádzajúcej účasti SR na európskom šampionáte tejto vekovej kategórie sa výber spod Tatier v roku 2000 v domácom prostredí dostal medzi najlepšiu štvoricu, v boji o konečné 3. miesto nestačil práve na Španielov (0:1).