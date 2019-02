Bola to dráma, moje telo a hlava neboli ideálne, hovorí o slalome v Aare bronzová Petra Vlhová

AARE 16. februára (WebNoviny.sk) – Nebol to ideálny slalomový deň pre Mikaelu Shiffrinovú ani Petru Vlhovú na majstrovstvách sveta alpských lyžiarov v Aare. Prvá priznala, že pre nachladnutie mala veľké problémy s dychom, druhá zasa mala zlé pocity zo svojich jázd.

Napokon však Shiffrinová štvrtým titulom v neprerušenej sérii stanovila historický rekord MS a Vlhová bronzom skompletizovala medailovú zbierku na severe Európy v poradí striebro – zlato – bronz.

Pretrpela jazdy štyroch pretekárok

„Bola to dráma a veľmi náročný deň. Podmienky neboli ideálne, ale ani moje telo a hlava neboli ideálne. Aj preto to bol pre mňa obrovský boj. Keď som prišla do cieľa druhého kola, úprimne, neverila som, že som prvá. Mala som veľmi zlý pocit. Keď som však videla, že je tam náskok nad jednu sekundu, začala som veriť a modliť sa,“ uviedla Petra Vlhová pre RTVS.

Keďže po prvom kole bola zverenka Livia Magoniho na piatom mieste, po príchode do cieľa musela ešte pretrpieť jazdy štyroch pretekárok, ktoré nasledovali za ňou.

Aby to medailovo „cinklo“ aj po tretí raz, minimálne dve z nich museli skončiť za 23-ročnou Slovenkou. To sa napokon aj stalo. Mladá Rakúšanka Katharina Liensbergerová nezvládla silnú medailovú výzvu a líderka po prvom kole Švajčiarka Holdenerová po veľkej chybe nechtiac vycúvala z boja o medaily.

„Mikaela ukázala, že je pravý šampión. Keď išla na svoju jazdu Wendy, bola som vo veľkom napätí. Musím priznať, mala som aj trochu šťastia, keď jej to nevyšlo. Taký je však šport.“

Súperky nespia

Petra Vlhová sa v Aare predstavila v troch disciplínach a vo všetkých získala cenný kov. Úctyhodná zbierka – kombinačné zlato, „obrákové“ striebro a slalomový bronz je niečo, na čo pred šampionátom vôbec nepomyslela.

„Som neuveriteľne šťastná. Určite neskutočné emócie si odnášam z obrovského slalomu. Zlato je zlato, ale z každej disciplíny budem mať pekné spomienky. Keď sa pozriem na farbu medaily, budem vedieť, kde som urobila chyby a prečo je tá farba práve taká…“

Po majstrovstvách sveta čaká na 23-ročnú Liptáčku nemenej náročná misia doviesť do úspešného konca fantastickú sezónu vo Svetovom pohári, v ktorej útočí na druhé miesto v boji o veľký glóbus aj v slalome a tiež na celkové pódium v obrovskom slalome. „Aj tento slalom ukázal, že súperky nespia a doháňajú nás s Mikaelou. Treba naďalej tvrdo pracovať a pôjde to,“ dodala Vlhová pre RTVS.