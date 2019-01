Bola to veľká fraška, reaguje Pospíšil na slová trénera Bokroša a zo spoluhráčov je sklamaný

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový reprezentant do 20 rokov Martin Pospíšil si aj po tlačovej konferencii Ernesta Bokroša stále stojí za svojím vyhlásením, v ktorom kritizoval kormidelníka reprezentačnej „dvadsiatky“ aj udalosti v tíme počas svetového šampionátu v Kanade.

„Chcem vám povedať že stále si ja a Miloš Fafrák stojíme za svojím vyhlásením a vždy budeme. Je to náš názor a nikoho iného. Nie ako pán Bokroš naznačil že mi s tým niekto pomáhal. To je nezmysel. To čo sa odohralo na tlačovke bola z mojho pohladu jedna veľká fraška. Škoda že som tam nemohol byť,“ napísal v statuse na sociálnej sieti Facebook.

Sklamaný zo spoluhráčov

Pospíšil je sklamaný aj zo spoluhráčov Martina Feherváryho a Marka Korenčíka, ktorí sa na pondelňajšej tlačovej konferencii tiež vyjadrili ku skončenému šampionátu.

Slovensko na MS v hokeji do 20 rokov v roku 2019 „Dvadsiatka“ začala MS v hokeji sympatickým výkonom proti USA, keď proti favoritovi viedla a prehrala najtesnejším rozdielom 1:2. Následne však podľahla Švédsku 2:5 a Fínsku 1:5. V záverečnom dueli základnej B-skupiny síce jasne zdolala Kazachov 11:2, ale vo štvrťfinále opäť neprekročila svoj tieň a s Ruskom prehrala hladko 3:8. Výsledkom toho bolo konečné ôsme miesto.

„Boli tam zbytočne a v podstate nič dokopy nepovedali. Na druhej strane chápem že v 19 rokoch sa takéto veci nechce riešiť každému,“ uviedol ďalej Pospíšil s tým, že nie každý rozmýšľa ako on a Miloš Fafrák.

„Nám úprimne záleží na slovenskom hokeji, no po dnešku som sa len utvrdil v tom, že pokým v ňom budú pôsobiť ľudia, ako je pán Bokroš a pán Ulehla, slovenský hokej sa nikam neposunie,“ píše Pospíšil.

Veľa správ od fanúšikov aj hokejistov

Na záver mladý slovenský reprezentant dodal, že mu prišlo strašne veľa správ od fanúšikov a hokejistov, čo si Bokroša zažili.

„Súhlasia so mnou a stoja pri mne, čo si veľmi vážim a ďakujem za podporu,“ doplnil a vyzval médiá, aby mu už nepísali a netelefonovali, pretože sa chce sústrediť naplno na výkony na ľade. „Rád sa s vami stretnem po sezóne,“ uzavrel svoj status.