Bolo by v poriadku udeliť titul Liverpoolu, skonštatoval Ilkay Gündogan z Manchestru City

Hráčom FC Liverpool sa rozprávková sezóna pomaly rúca ako domček z kariet. Po 14 mesiacoch našli v domácej súťaži premožiteľa v podobe Watfordu, v osemfinále Ligy majstrov nestačili na Atlético Madrid a pre pandémiu koronavírusu je v ohrození aj ich zisk už skoro istého titulu v Premier League. Najvyššia anglická súťaž je pozastavená do konca apríla a jej pokračovanie je v nedohľadne.

V hre naďalej zostáva aj predčasné ukončenie sezóny, čo vyvoláva otázky ohľadom možného udelenia titulu pre klub od rieky Mersey. Záložník úradujúceho šampióna Manchestru City Ilkay Gündogan pre nemeckú televíziu ZDF na margo tejto situácie povedal: „Podľa mňa by to bolo v poriadku. Musíme to brať športovo.“

Zaujímavosťou je, že už len „Citizens“ majú teoretickú šancu dostihnúť Liverpool, hoci ich manko predstavuje desať zápasov pred koncom sezóny priepastných 25 bodov.

Gündogan súčasnú koronakrízu prežíva v izolácii v Manchestri. „Musím priznať, že nie je ľahké sa s tým vyrovnať. Je to výnimočná situácia, ktorú nemožno úplne pochopiť. Niekedy sa bojíte ísť von na prechádzku na 10 až 15 minút. Iróniou je, aké je teraz v Manchestri mimoriadne pekné počasie,“ cituje Gündogana web goal.com. Rodák z Gelsenkirchen háji farby „Sky Blues“ od leta 2016 a zmluvu má platnú až do konca sezóny 2022/2023.