Bolo potrebných 110 percent a tie sme aj odovzdali, chváli Bale po triumfe nad Slovenskom

CARDIFF 24. marca (WebNoviny.sk) – Svoj prvý súťažný štart vo futbalovej reprezentácii Walesu premenil na víťazný gól. Krídelník Daniel James už v 5. min využil zaváhanie Petra Pekaríka a strelou bez prípravy prekonal Martina Dúbravku.

Výborný štart do zápasu

Ako sa neskôr ukázalo, tento gól mal na Cardiff City Stadium pre domácich hodnotu troch kvalifikačných bodov v boji o majstrovstvá Európy 2020. A pre Slovensko prvý zápas za 0 bodov.

„Rýchly gól bol výborný štart do zápasu. Keď som sa dostal k lopte, mal som v hlave jediné – vystreliť a so šťastím to tam padlo,“ cituje 21-ročného D. Jamesa, hráča druholigovej Swansea City, portál BBC Sport.

„V druhom polčase mal súper často loptu na kopačkách, ale v závere sme to ubránili. V priebehu štyroch dní sme odohrali dva fyzicky náročné zápasy, no dobre sme sa ne pripravili,“ dodal James. Mal na myslí aj štvrtkové víťazstvo 1:0 v príprave proti Trinidadu a Tobagu.

Dve osobnosti svetového kalibru

Walesania vytiahli proti Slovákom dve osobnosti svetového kalibru. Na lavičke mali v role trénera niekdajšieho skvelého stredopoliara Manchestru United Ryana Giggsa a na trávniku im z pozície kapitána velil útočník Realu Madrid Gareth Bale. Na rozdiel od súboja ME 2016 vo Francúzsku tentoraz proti Slovensku neskóroval, ale na ihrisku bol lídrom svojho tímu.

„Potrebné je odovzdať zo seba minimálne 110 percent, a to dnes dokázal každý z hráčov. Strelili sme rýchly gól a potom to ubránili. Vieme, čo v takých prípadoch treba robiť. V druhom polčase sme sa dostali pod tlak, ale zvládli sme to. Toto víťazstvo je pre fanúšikov a zároveň najlepší vstup do kvalifikácie. Tento výkon musí mať aj pokračovanie,“ skonštatoval 29-ročný Bale pre Sky Sports.

„Odohrali sme skvelý zápas so zábleskami pekného futbalu. Bolo tam niekoľko skvelých individuálnych výkonov a nula na konte inkasovaných gólov na konci. Škoda, že sme sami nestrelil viac gólov, ale ono to príde,“ zhodnotil spokojný Ryan Giggs podľa webu televízie BBC.