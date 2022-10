Bolsonaro prehral v prezidentských voľbách. Nahradí ho Lula da Silva, ktorého viac ako rok držali vo väzení

Do prezidentského kresla sa v Brazílii po víkendových voľbách vráti niekdajšia ľavicová hlava štátu Luiz Inácio Lula da Silva. Po tesnom polarizujúcom súboji s krajne pravicovým prezidentom Jairom Bolsonarom zvíťazil s 50,9% hlasov.

Lulu strávil 580 dní vo väzení

Je to ohromujúci návrat pre politika, ktorý nemohol kandidovať v posledných prezidentských voľbách v roku 2018, pretože bol vo väzení pre úplatkárstvo a mal zakázané kandidovať, pripomína spravodajský portál BBC. Lula strávil 580 dní vo väzení, kým jeho odsúdenie anulovali a on sa vrátil do politického boja.

Lula, ktorý už úradoval ako prezident Brazílie v rokoch 2003 – 2010, však bude čeliť tvrdej opozícii v Kongrese, kde väčšinu v tohtoročných voľbách získali poslanci blízki Bolsonarovi.

Bolsonaro výsledky spochybňuje

Bolsonaro zatiaľ prehru neuznal. Volebná kampaň bola napätá aj preto, že spochybnil spoľahlivosť brazílskeho elektronického volebného systému. To vyvolalo obavy, že by výsledok nemusel prijať, ak by bol proti nemu.