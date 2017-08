Bolt so šancou na dvanáste zlato, Jamajka do finále na 4 x 100 m

LONDÝN 12. augusta (WebNoviny.sk) – Najrýchlejší muž planéty Usain Bolt, ktorý na stovke na MS v Londýne skončil až tretí, bude mať v sobotu večer o 22.50 h SELČ šancu ukončiť svoju bohatú kariéru predsa len zlatom z majstrovstiev sveta, hoci len v štafete na 4 x 100 m.

Kvarteto Tyquendo Tracey, Julian Forte, Michael Campbell a Usain Bolt vyhralo sobotný II. rozbeh za 37,95 sekundy a jasne sa kvalifikovalo do finále. Nebolo však najrýchlejšie, lebo Američania v zostave Rodgers, Gatlin, B. Lee, Coleman vyhrali prvý rozbeh vo svetovom výkone roka 37,70 sekundy a aj domáci Briti boli rýchlejší (37,76).

Vo finále však môže Jamajka nasadiť dve nové tváre – exmajstra sveta 2011 Yohana Blaka a svetového šampióna a olympijského víťaza na 110 m prekážok Omara McLeoda.

Nenachádza slová

„Nenachádzam slová, ktorými by som opísal, ako sa cítim. Toľko podpory, koľko sa mi dostalo od divákov – to je niečo úžasné. Štafetu sme trénovali, ale urobili sme ešte nejaké chyby. Je dobré, že vo finále s nami pobeží Yohan Blake,“ uviedol Usain Bolt po rozbehoch na 4 x 100 m.

Ak jamajská štafeta získa medailu, pre Bolta by to bola pätnásta z MS v kariére (doteraz 11 – 2 – 1) a dostal by sa pred jamajskú šprintérku Merlene Otteyovú (3 – 4 – 7). Štrnásť medailí má aj Allyson Felixová z USA (9 – 3 – 2), ktorá má dokonca v Londýne ešte šancu na dve medaily na 4 x 100 a 4 x 400 m. V rozbehoch na 4 x 100 m Američanky aj s Felixovou v zostave utvorili svetový výkon roka 41,84 sekundy.

KVALIFIKAČNÉ VÝSLEDKY

MUŽI

4 x 100 m – rozbehy (do finále postúpili), I.: USA (Rodgers, Gatlin, B. Lee, Coleman) 37,70 – svetový výkon roka, V. Británia 37,76, Japonsko 38,21, Turecko 38,44, II.: Jamajka 37,95, Francúzsko 38,03, Čína 38,20, Kanada 38,48

ŽENY

4 x 100 m – rozbehy (do finále postúpili), I.: USA (A. Brownová, A. Felixová, Akinosunová, Washingtonová) 41,84 – svetový výkon roka, V. Británia 41,93, Švajčiarsko 42,50, Holandsko 42,64, II.: Nemecko 42,34, Jamajka 42,50, Brazília 42,77, Trinidad a Tobago 42,91