Aktualizované: Bolt vyhral stovku na Zlatej tretre, slovenský rekordér Volko bol štvrtý

OSTRAVA 28. júna (WebNoviny.sk) – V stredu krátko pred deviatou večer vyše 15-tisíc divákov na Mestskom štadióne v Ostrave stíchlo a v stoji čakalo, čo sa udeje v najbližších sekundách.

Boltovo posledné víťazstvo

Do blokov ešte raz a na Zlatej tretre naposledy zakľakol najlepší svetový šprintér Usain Bolt a vzdialenosť 100 m zabehol tradične najrýchlejšie zo všetkých za 10,06. Skvelý výkon podal aj slovenský reprezentant Ján Volko, ktorý dobehol štvrtý za 10,26. Volko dosiahol navlas rovnaký čas ako tretí Turek Jak Ali Harvey, ale cieľová fotografia rozhodla v jeho neprospech.

“Som spokojný, asi zlepšenie pri tom sústavnom cestovaní momentálne nebolo možné. Boltova aura predsa len na mňa trochu zafungovala, pred štartom som cítil nervozitu, Bežať s tým človekom na tabuli, s tou legendou, viac som si asi želať nemohol. Je to životné prekvapenie, že som sa dostal do takého behu. Vyzeral som pri Boltovi ako tieň, lebo je o dve-tri hlavy vyšší ako ja. Bola to pre mňa česť, vážim si to, že som to dnes v Ostrave mohol odbehnúť” uviedol Ján Volko v prvej reakcii pre slovenské médiá v Ostrave.

“V Ostrave boli vždy skvelí fanúšikovia, oni robia z tohto mítingu niečo výnimočné. Aj preto som sem po celé tie roky rád jazdil. Užil som si to s nimi aj dnes. Mal som trochu problém so zranením, aj preto výsledný čas nie je ideálny. To však nie je dôležité, ale dobrý pocit,” povedal Usain Bolt vo flashinterview.

Zverenec Nade Bendovej a Róberta Kresťanka len o desatinu sekundy zaostal za vlastným slovenským rekordom (10,16). “Vážim si to, že si môžem zabehnúť v spoločných pretekoch s Boltom, ale ako senzáciu to nevnímam,” povedal 20-ročný Volko predpoludním v deň pretekov.

Van Niekerk prekonal jeho rekord

Deväť rokov trvalo extrémne blízke spojenie Usaina Bolta so Zlatou tretrou. Od roku 2006 sa Bolt predstavil vďačnému ostravskému publiku deväťkrát. Vo všetkých prípadoch zvíťazil. Päťkrát to bolo na stovke, trikrát na 200 m a raz na 300 m, kde v roku 2010 stanovil rekord mítingu 30,97 s. Prekonal ho, akoby symbolicky, až v práve aktuálnej edícii, Juhoafričan Wayde van Niekerk (30,81).

Osemnásobný olympijský víťaz Bolt prišiel do Ostravy aj vtedy, keď sa rozhodol vynechať iné, renomovanejšie mítingy. “Vždy som sa tu cítil výborne, aj keď spočiatku som si Ostravu zapamätal najmä pre veľkú zimu. Tento rok, zdá sa, že som sem priniesol trochu jamajského slniečka,“ žartoval Bolt dva dni pred pretekmi na tlačovej besede.

Zlatá tretra – výsledky

100 m (-0,3 m/s): 1. Bolt (Jam.) 10,06, 2. Pérez (Kuba) 10,09, 3. Harvey (Tur.) 10,26, 4. Volko (SR) 10,26