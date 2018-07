Bondra odolal ponukám z iných klubov, v novej sezóne si opäť oblečie dres s kamzíkom

POPRAD 23. júla (WebNoviny.sk) – Fanúšikovia popradského hokeja sa aj v nasledujúcej sezóne môžu tešiť na meno Bondra na drese s vyobrazeným kamzíkom.

Krídelník Dávid Bondra (26) sa napriek životnej sezóne zakončenej účasťou na majstrovstvách sveta v Dánsku rozhodol odolať ponukám z iných klubov a zostať pod Tatrami.

Začal spolupracovať s agentom

„Doteraz som nevyužíval pomoc hokejových agentov. Až po majstrovstvách sveta som začal spolupracovať s jedným z nich. Otvorili sa mi iné možnosti, kde by som mohol hokejovo pôsobiť. Ja som už pred šampionátom povedal, že pre moju kariéru bude asi najlepšie, ak zostanem v Poprade. To sa veľmi nezmenilo ani po účinkovaní v reprezentácii. Mám príležitosť hrávať v kvalitnom mužstve a navyše v domácom prostredí. Nebolo to ťažké rozhodovanie. Keď som videl záujem zotrvať v Poprade aj od ostatných kvalitných hráčov, ako je napríklad Patrik Svitana, tak zjavne nie som sám, kto to tu vníma v pozitívnom duchu,“ uviedol Dávid Bondra v článku na klubovom webe HK Poprad.

Dávid sa po náročnom roku rozhodol stráviť voľno v USA v kruhu svojej rodiny, pre krátkosť času nestihol ani poriadnu dovolenku. „Po majstrovstvách sveta som si dal dva týždne úplné voľno od hokeja. Toto obdobie som strávil v Amerike s rodinou a priateľkou. Prvýkrát sa mi stalo, že mi sezóna trvala takto dlho, preto aj to voľno bolo trochu iné, ako po minulé roky. Všetko to bolo najmä o oddychu. Nemohol som si nechať ujsť ani skvelé výkony Washinghtonu, ktorému som urputne fandil na ceste k vytúženému Stanley Cupu,“ pokračoval Dávid Bondra, autor gólu aj asistencie na MS 2018 v Dánsku.

Predpokladá kvalitnú sezónu

Letnú prípravu absolvoval v USA s bratom Nicholasom, na novú sezónu v slovenskej najvyššej súťaži sa už teraz veľmi teší. „Sme už poriadne zohratá dvojica, veď to takto spolu praktizujeme roky. Vieme sa navzájom potiahnuť a takto nám to vyhovuje. Nechcem nič predbiehať, ale táto sezóna môže byť kvalitná a úspešná. Už sa neviem dočkať toho, ako vykorčuľujem opäť na popradský ľad,“ dodal syn slovenskej legendy Petra Bondru.

Z predĺženia spolupráce s Dávidom Bondrom neskrýva radosť riaditeľ popradského klubu Ľudovít Jurinyi. „Sme nesmierne radi, že si bude obliekať náš dres aj naďalej. Verím, že bude pokračovať v skvelých výkonoch a dokáže, že sa právom objavil v nominácii na svetový šampionát. Pod Tatrami má veľké množstvo fanúšikov a určite oveľa väčšie šance sa opäť predstaviť v reprezentácii.“