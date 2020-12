BONTONFILM uvedie v decembri do kín bohatú nádielku atraktívnych filmov. Z jeho ponuky si vyberie naozaj každý

Česko-slovenská romantika, bláznivý nočný záťah, veselé animované dobrodružstvo aj mrazivý horor – v decembri sa v slovenských kinách zasmeje, ale užijeme si aj napätie a budeme sa báť. O nezabudnuteľné filmové zážitky sa postará distribučná spoločnosť BONTONFILM, ktorá krátko po opätovnom otvorení kín prináša na veľké plátna až štyri zaujímavé tituly. Ženy, muži, malí aj veľkí – na svoje si prídu všetci milovníci dobrých filmov.

Už 16. novembra mohli kiná po dlhšej prestávke znova začať premietať, mnohé z nich však z pochopiteľných príčin ostávali zatiaľ zatvorené – takpovediac nemali čo hrať. Kým doteraz bežali v kinách hlavne reprízové premietania, prípadne dozvuky artových festivalov, v decembri bude všetko inak. Na divákov čakajú premiéry mimoriadne atraktívnych filmových noviniek.

Prvou z nich je snímka NIGHTLIFE, pri ktorej návštevníci kín zrejme zažijú malé déjà vu. Ide totiž o skvelú nemeckú komédiu, v ktorej si hlavnú úlohu zahral populárny Elyas M´Barek, známy z trilógie Fakjú pán profesor. Čiže, situácia skoro navlas rovnaká ako v júni, keď po uvoľnení opatrení ten istý herec „otváral“ brány slovenských kín v komediálnej snímke Takmer dokonalé tajomstvá. Zaujímavosťou je, že okrem Elyasa M´Bareka si v novinke Nightlife zahrala ešte jedna hviezda z Takmer dokonalých tajomstiev – Frederick Lau. Táto dvojica je teda už overenou zárukou skvelej zábavy.

Boto: Bontonfilm

Romantická komédia Nightlife rozpráva príbeh barmana Mila, ktorý žije obrátený život – v noci má deň a cez deň noc. Jeho svet je jeden nekonečný žúr, užíva si párty, zábavu, kamošov, dievčatá – každý večer v trochu inom poradí. Jedného dňa však stretne ženu svojich snov a všetko je zrazu inak. Milo zatúži po obyčajnom „dennom“ živote a rozhodne sa získať si srdce svojej vyvolenej na jednom skvelom rande. Tu však do hry vstupuje jeho bláznivý kamoš Renzo, ktorý je magnet na problémy a v pätách má polovicu berlínskeho podsvetia. Z romantického večera sa stane divoká jazda nočným mestom, na ktorú nikto z trojice tak skoro nezabudne… Na skvelý nočný záťah s filmom Nightlife sa môžete tešiť od 10. 12. 2020. Do slovenských kín bude uvedený s českým dabingom.

Tretí adventný týždeň prinesie niečo pre odvážnych malých divákov a ich rodičov. 17. decembra totiž príde do kín so slovenským dabingom 100 % zábavný a 100 % chlpatý animák pre celú rodinu 100 % VLK. Hlavným hrdinom je Freddy Lupine, ktorý vyzerá ako obyčajný chlapec, akurát nie je obyčajný a nie je ani tak celkom chlapec. Má štrnásť a je… vlkolak. Alebo skôr bude. Freddy je súčasťou hrdého, starého rodu vlkolakov a všetci očakávajú, že sa raz z neho stane vodca svorky – rovnako ako kedysi jeho otec. Počas svojej prvej slávnostnej premeny sa však Freddy namiesto silného, dravého a desivého vlka zmení na rozkošného pudlíka. Podarí sa mu dokázať, že napriek ružovému natupírovanému účesu a roztomilému vzhľadu je v srdci stále 100 % vlk?

Boto: Bontonfilm

Snímka nadväzuje na úspešné animované filmy, ktoré v sebe kombinujú hrôzostrašné postavy a kulisy so „strašidelne“ veľkou dávkou zábavy (Rodina Addamsovcov, Príšerákovci, Hotel Transylvánia, Monster High: Škola duchov, Príšerky s.r.o. a pod.), no zároveň deťom aj dospelým prináša pozitívny odkaz o odvahe, tolerancii a vzájomnom rešpekte. Rodinnú animovanú komédiu 100 % vlk si budete môcť na veľkom plátne vychutnať s prvotriednym slovenským dabingom, o ktorý sa postarali Michal Domonkoš, Natália Košová, Dušan Szabó, Martin Kaprálik, Zuzana Porubjaková, Zuzana Krónerová a ďalší.

Na Štedrý deň vnímame intenzívnejšie ako inokedy dôležitosť rodiny či medziľudských vzťahov. A práve 24. 12. 2020 bude mať v kinách premiéru česko-slovenská romantická komédia MATKY, ktorá stavia svoj príbeh na spomenutých témach. Nepôjde však o žiadnu presladenú romantiku – film nazerá na materstvo a životné partnerstvá s dávkou sebairónie, zdravého nadhľadu aj čierneho humoru. Komédia Matky rozpráva príbeh štyroch kamarátok, ktoré sa, každá svojím spôsobom, raz s väčšími, inokedy s menšími problémami, vyrovnávajú s údelom matiek. Hana Vagnerová sa vo filme objaví priamo na pôrodnej sále, Petra Hřebíčková ako žena medzi dvoma mužmi, Sandra Nováková zasa v úlohe ustráchanej samoživiteľky a Gabika Marcinková ako budúca mamička. Atraktívne dámske herecké obsadenie doplnia nemenej obľúbení páni – Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán Benoni, Vladimír Polívka či Václav Neužil.

Boto: Bontonfilm

Film Matky šarmantným, vtipným spôsobom zachytáva typické problémy moderných matiek, ako je tehotenská nevoľnosť, popôrodné kilá, nedostatok peňazí, vzdorovité ratolesti, manželská nevera či neplatiči alimentov, a hľadá odpoveď na otázku, ako byť mamou a nezblázniť sa z toho. Komédia však rozhodne nie je určená iba diváčkam-mamičkám, ale všetkým ženám a na svoje si prídu i muži.

Aj psychologický hororový triler BEŽ!, ktorý príde do slovenských kín na Silvestra, je postavený na téme materstva, akurát tu pôjde o oveľa desivejšiu obdobu rodičovskej „lásky“. Z bezpečného prístavu matkinho náručia sa totiž niekedy môže stať smrtiaca hrozba. Mladé dievča Chloe o tom vie svoje. Hlavná hrdinka filmu Bež! je na vozíku a vyrastá izolovaná od sveta, iba so svojou milujúcou mamou. Ich vzťah sa môže zdať bežným ľuďom zvláštny, možno až znepokojujúci, nikto však nemôže mame Diane (Sarah Paulson) uprieť urputnú snahu chrániť svoju dcéru, starať sa o ňu až do roztrhania tela a mať ju pre jej vlastné dobro stále pod dohľadom. Chloe (Kiera Allen) má množstvo zdravotných problémov a potrebuje starostlivosť na plný úväzok. Keď sa však v sedemnástich rokoch chystá na vysokú, začne odhaľovať čoraz strašnejšie tajomstvá. Napínavý, hitchcockovsky ladený horor Bež! si na veľkých plátnach môžete vychutnať od 31. decembra 2020.

Pôvodne mal byť v decembri uvedený aj jeden z najočakávanejších slovenských filmov posledných rokov PERINBABA A DVA SVETY. Z dôvodu neistej situácie a pretrvávajúcich obmedzení sa však premiéra novej rozprávky Juraja Jakubiska presúva z 3. 12. 2020 do roku 2021.

