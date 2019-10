Video: Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu získala trojica vedcov

Kanadská spisovateľka Margaret Atwood a jej britská kolegyňa Bernardine Evaristo sa stali tohtoročnými víťazkami literárnej Booker Prize. Ich spoločné víťazstvo je však prekvapivé, keďže porota porušila pravidlá, aby vyhlásila remízu.

Podľa pravidiel Booker Prize sa cena nemá deliť medzi viacerých autorov, porotcovia však trvali na tom, že tituly autoriek „nemohli oddeliť“.

Pokračovanie Príbehu služobníčky

Atwood zvíťazila s titulom The Testaments, ktorý je pokračovaním populárneho románu Príbeh služobníčky (1985). Sedemdesiatdeväťročná Kanaďanka, ktorá spomínanú prestížnu cenu získala aj v roku 2000 za dielo The Blind Assassin (v češtine vyšlo ako Slepý vrah, pozn. SITA), je najstaršou laureátkou Booker Prize.

Evaristo si výhru vyslúžila vďaka románu Girl, Woman, Other a je prvou černoškou, ktorá získala túto cenu. Finančnú výhru 50-tisíc libier (v prepočte viac ako 56 800 eur) si autorky rozdelia rovnakým dielom.

O tohtoročných súťažných tituloch rozhodovali porotcovia a porotkyne Peter Florence, Liz Calder, Xiaolu Guo, Afua Hirsch a Joanna MacGregor. Víťazstvo dvoch autoriek presadili po päťhodinových rokovaniach s organizátormi súťaže.

Dvaja laureáti

Booker Prize mala aj v minulosti dvoch laureátov. V roku 1974 ju získali Nadine Gordimer a Stanley Middleton a v roku 1992 poputovala Michaelovi Ondaatjeovi a Barrymu Unsworthovi. V roku 1993 sa však pravidlá zmenili a odvtedy je cena nedeliteľná.

O cenu sa tento rok uchádzali aj Lucy Ellmann (Ducks, Newburyport), Chigozie Obioma (An Orchestra of Minorities), Salman Rushdie (Quichotte) a Elif Shafak (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).

Booker Prize po prvý raz udelili v roku 1969. Cenu môže získať autor akejkoľvek národnosti píšuci v anglickom jazyku, ktorého dielo vyšlo vo Veľkej Británii alebo v Írsku. Vlani cenu získala severoírska autorka Anna Burns za román Mliekar. Informácie pochádzajú z webstránok www.bbc.com, thebookerprizes.com a archívu agentúry SITA.