Borg McEnroe – Film o zápase dvoch legendárnych rivalov

BRATISLAVA 5. decembra 2017 (WBN/PR) – Niektoré hviezdy žiaria večne. BORG a McENROE, dve legendy svetového tenisu vo filme Janusa Metza.

Wimbledon, 1980. Najdaždivejšie leto desaťročia. Svet sa teší, až uvidí tenisovú jednotku Björna Borga obhajovať svoj piaty titul Wimbledonu. Len málokto ale pozná drámu v zákulisí, iba v dvadsiatich štyroch rokoch je Borg blízko konca. Uštvaný a ničený úzkosťou. Jeho dvadsaťročný vyzývateľ John McEnroe sa rozhodol nahradiť svojho bývalého hrdinu na tróne Wimbledonu.

Film o boji, na ktorý tenisoví fanúšikovia nezabudnú do konca života. Tesne pred koncom roka prichádza do kín film dánskeho režiséra Janusa Metza Borg McEnroe, tiež uvádzaný ako Borg vs McEnroe je švédska životopisná dráma, ktorá sa sústredí na slávny tenisový zápas medzi pokojným Švédom Björnom Borgom (Sverrir Gudnason) a známym nervákom, Američanom Johnom McEnroeom (Shia LaBeouf), na najprestížnejšom a najstaršom tenisovom turnaji sveta, Wimbledone. V roku 1980 sa títo dvaja hráči stretli vo finále mužov a celému svetu predviedli divadlo, ktoré mnohých takmer pripravilo o nervy. Aj práve pre tak vysoké napätie a legendárnu hru sa ich zápas dostáva na filmové plátno. Ich winbledonské finále sa radí medzi najnapínavejšie a najkvalitnejšie zápasy histórie tenisu. Celé 70. a 80. roky otriasalo ich súperenie svetom a rozdeľovalo fanúšikov na dva nepriateľské tábory.

„Pre mňa je Borg McEnroe tenisová verzia filmu Raging Bull. Je o dvoch mužoch bojujúcich za to byť najlepší a ukázať svoju dôležitosť, byť niekto. Obaja hrali tenis akoby na tom záviseli ich životy. Aj keď som ja sám bol v roku 1980 dieťa, pamätám si tú dobu veľmi jasne. V našej rodine sme všetci čakali na finále Wimbledonu v roku 1980, ako keby to bola vianočná omša v katedrále Sv. Pavla. Najskôr som asi videl muža so smiešnym účesom stonať na jednej strane siete a druhého v temperamentných záchvatoch na strane druhej, a aj tak tam bolo vo vzduchu niečo veľmi posvätné, na čo si pamätám dodnes.

Teraz vidím, že to celé bolo o tom, akým spôsobom boli títo dvaja proti sebe postavení. Neboli to iba dvaja muži, ktorí hrajú tenis. Boli to dva rozkoly. Dva úplne opačné postoje a povahy tvárou v tvár. Dva úplne odlišné druhy bytia a náš film to nádherne zachytáva,“ hovorí o filme režisér Janus Metz.

Björna Borga si vo filmu excelentne zahral Sverrir Gudnason (Monica Z, Gentlemen), jeho súpera Johna McEnroa holywoodská hviezda Shia LaBeouf (Transformes, Železné srdce, Man Down). Do úlohy legendárneho tenisového kouča Lennarta Bergelina, ktorý doviedol Björna Borga na vrchol svetového tenisu, obsadil Metz populárneho švédskeho herca Stellana Skarsgårda (Dobrý Will Hunting, Piráti z Karibiku, Neznesiteľná ľahkosť bytia, The Avengers). Ďalej hrajú Tuva Novotny, Ian Blackman, Robert Emms a ďalší. Film je natočený podľa scenára Ronnieho Sandahla.

Premiéra: 14. december 2017

Originálny názov: Borg McEnroe

Produkcia: Švédsko, Dánsko, Fínsko

Formát: 1:1,85., Dolby Digital, 2Ddigitál

Jazyková verzia: české titulky

Žáner: dráma, životopisný

Zvuk: 5.1/ 7.1

Prístupnosť: 12

DĺŽKA: 107 min.

Réžia: Janus Metz

Scenár: Ronnie Sandahl

Hrajú: Stellan Skarsgård, Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Tuva Novotny a iní

