Boris Kollár neschvaľuje spojenie komunálnych a župných volieb, hovorí o chaose a prelínaní kampaní

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) si vie predstaviť, že by sa v budúcnosti spojili aj iné druhy volieb, rovnako ako tohtoročné komunálne a župné voľby, aj keď to nepokladá za šťastné.

„Osobne si myslím, že všetky tie voľby, ktoré sú rýchlo za sebou, je to veľmi nešťastné, kampane sa prelínajú, všetko je oblepené billboardmi a ľudia v tom majú chaos,“ poznamenal s tým, že najlepšie je, keď sú každý rok iné voľby, ale rešpektuje rozhodnutie o spojených voľbách.

Boris Kollár očakáva tento rok vďaka spojeným voľbám vyššiu účasť, najmä čo sa týka župných volieb, v ktorých bývala účasť v predchádzajúcich rokoch nízka. Podľa neho môžu byť vďaka spojeniu výsledky župných volieb tento rok zaujímavé. Zároveň vyzval ľudí, aby v sobotu išli voliť.

„Je to ich právo, ale zároveň nemôžu nadávať, keď budú do samosprávy zvolení ľudia bez ich účasti,“ zdôraznil. Tiež pripomenul, žesobotňajšie spojené voľby sú na rozdiel od predošlých rokov iba do 20:00, nie ako je to bežné do 22:00.