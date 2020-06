Kollár potvrdil styky s riaditeľom SIS, na Ficovom mieste by sa bál aj on

Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár priznal, že za šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) navrhol Vladimíra Pčolinského. V rozhovore pre agentúru SITA Kollár povedal, že sa s riaditeľom tajnej služby stretáva, riešia bežné politické veci. „Však s Vladimírom Pčolinským sme zakladali hnutie Sme rodina,“ uviedol Kollár.

Vladimír Pčolinský je brat poslanca Sme rodina Petra Pčolinského. Poslankyňa Sme rodina Adriana Pčolinská je zase manželkou šéfa SIS. Kollár odmietol, že by tieto vzťahy mali byť príkladom rodinkárstva.

Pčolinský je nominant premiéra

„Rodinkárstvo je vtedy, keby som si ja zamestnával v parlamente ľudí z rodiny. Pani Adriana Pčolinská prešla parlamentnými voľbami, ľudia jej dali hlasy. Toto rodinkárstvo nie je. Vladimír Pčolinský je nominant premiéra. Navrhuje ho vláda a vymenúva prezident. Musela ho odsúhlasiť celá vláda, keby sa jej to nepáčilo, tak ho neodsúhlasí,“ povedal šéf parlamentu. Keby sa to podľa neho nepáčilo prezidentke Zuzane Čaputovej, tak Pčolinského nevymenuje do funkcie.

Kollár netajil, že na počiatku to bol on, kto navrhol Pčolinského do vedenia SIS. „Rozhodne, lebo je to odborník, ktorý robí v bezpečnostnej oblasti desiatky rokov a má veľmi dobré renomé. Predsa tam nedám záhradkára len preto, že sa nebude volať Pčolinský, ale Mrkvovič,“ vyjadril sa šéf parlamentu.

Predseda strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico tvrdil, že je veľké riziko, ak má riaditeľ tajnej služby blízko ku Kollárovi. „Pre Roberta Fica musí byť všetko veľké riziko, toľko majú toho za ušami, že ja by som sa naozaj bál,“ podotkol Kollár.

Nepotrebuje si o sebe čítať z knihy

Predseda parlamentu je zo zákona príjemcom správ od SIS. Na otázku, či už dostal správu od tajnej služby, ktorá by sa dotýkala jeho alebo jeho príbuzných, odpovedal, že nie.

Šéf parlamentu vysvetlil, ako je to so správami od tajnej služby a reagoval aj na otázku, čo by robil, keby dostal informáciu SIS priamo o sebe. Povedal, že nemá právo dávať pokyny SIS. „Dostanem informáciu, prečítam si ju, podpíšem, vrátim do knihy a ide späť k odosielateľovi. Deje sa to za prísnych bezpečnostných opatrení, kedy sa tá kniha ku mne dostane. Vonku pred kanceláriou čaká kolegyňa, ktorá má previerky na tajné. Tá si odsleduje, že v miestnosti som sám, prečítam si to, podpíšem a vrátim jej to späť. Keby som si aj niečo prečítal sám o sebe, tak asi viem, čo robím, aký život žijem. Nepotrebujem si to čítať od SIS,“ uzavrel šéf parlamentu.