Sme rodina sa v parlamente posilní o Tabák aj ďalších poslancov a Kollár odmieta pre tarabavcov nálepku fašisti

Koaličné hnutie Sme rodina sa posilní o troch nezaradených poslancov. Novými členmi budú Ján Krošlák a Romana Tabak, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), a Jozefa Šimka, ktorý kandidoval za Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽSNS). Predseda strany Sme rodina Boris Kollár ich chce predstaviť začiatkom septembra. Informoval o tom portál Denníka N.

Kandidát Kotlebovcov

Kollár tvrdí, že mu neprekáža Šimkova kandidatúra za ĽSNS. „Nikdy nebol ich členom, rokovali sme spolu ešte pred tým, než kandidoval. Je nestraník a už predtým sme rozmýšľali, že ho ako primátora Rimavskej Soboty zoberieme na kandidátku, len sme ju už mali plnú a uzavretú. Je to slušný a nezávislý človek,“ uviedol.

Predseda Sme rodina dodal, že Jozef Šimko viackrát pomohol pri kľúčovom hlasovaní súčasnej koalícii. Priznáva, že niektoré hlasovania rozhodol. Kollár tvrdí, že je otvorený prijať i ďalších nových členov.

„Je lepšie, pokiaľ nezaradení poslanci zostanú na strane vládnej koalície, než by prešli do opozície ku Kotlebovcom – ĽSNS, k Republike alebo k Robertovi Ficovi do SMER – SD,“ podotkol.

Rovnaké hodnoty

Predseda NR SR Kollár priznal, že by do hnutia Sme rodina prijal i poslancov zo strany Život, ak by prejavili záujem. Poslancov Tomáša Tarabu, Filipa Kuffu a Štefana Kuffu však zatiaľ do klubu nevolal.

„Nemám s nimi absolútne žiaden problém. Veľakrát sme podporili ich návrhy zákonov, oni veľakrát naše. Ich línia je veľmi podobná ako má hnutie Sme rodina,“ povedal Kollár. Ten však s nimi zatiaľ rokovať nechce, pretože verí, že štvorkoalícia zotrvá i naďalej.

Žiadni fašisti, ale kresťania

Miro Kern z Denníka N nazval Jozefa Šimka i poslancov z politickej strany Život fašistami. Boris Kollár sa však vyjadril, že ho uráža Kernove pomenovanie.

„Sú to kresťania, tvrdí kresťania, žiadni fašisti. Nesnažte sa im dať túto nálepku. Odmietam to. Majú zdravý sedliacky rozum, podporujú rozumné veci tejto vlády, predkladajú rozumné návrhy,“ zhodnotil.

Predseda NR SR si zastal i zákon o zákaze vyvesenia dúhovej vlajky pri štátnej vlajke, ktorý podporili už spomínaní poslanci strany Život.