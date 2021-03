Boris Kollár udá smer debát o podobe koalície a prežití Igora Matoviča ako premiéra

Politické prežitie Igora Matoviča (OĽaNO) vo funkcii premiéra môže významne ovplyvniť hnutie Sme rodina a jeho líder Boris Kollár. Stáva sa „drahou nevestou“, ako sa ešte vlani vyjadril o svojom hnutí v predvolebnej kampani.

Ak by sa Kollár pridal k šéfovi SaS Richardovi Sulíkovi a predsedníčke Za ľudí Veronike Remišovej a posilnil úvahy o výmene premiéra, Matovičovo kreslo by bolo ťažko udržateľné.

Matovič dlhuje Kollárovi

Z doterajších vyjadrení šéfa Sme rodina je zrejmé, že sa bude usilovať zachovať súčasnú štvorkoalíciu. Ani náhrada za Matoviča aspoň nateraz nevyzerá pre Kollára ako východisko debát o rekonštrukcii vlády.

Definitívny postoj Sme rodina bude zrejmý v stredu 10. marca po rokovaní predsedníctva hnutia. Politológ Samuel Abrahám portálu Webnoviny.sk povedal, že by ho prekvapilo, keby Kollár chcel Matovičov odchod z pozície predsedu vlády.

Matovič by okrem iného mohol očakávať, že Kollár mu „vráti požičané“ z minulého roka. Šéf OĽaNO sa vtedy jednoznačne zasadzoval za vstup Sme rodina do vlády. Naklonená tomu nebola strana Za ľudí a jej vtedajší predseda Andrej Kiska. Matovič bol rozhodnutý koalíciu s Kollárom vytvoriť aj za cenu, že by sa bola strana Za ľudí rozhodla inak.

Kiskove obavy vládnuť so Sme rodina

Po voľbách Kiska vravel, že pre jeho stranu je dôležitý morálny a odborný kredit každého jedného člena vlády a programové body, o ktorých hovorili počas kampane. Po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovu Kisku čakali rokovania s Matovičom. Tvrdil, že šéfovi OĽaNO bude klásť veľa otázok, ktoré budú týkať napríklad štýlu vládnutia.

Strana Za ľudí mala kritické pripomienky ku Kollárovi a jeho hnutiu počas volebnej kampane a opatrná bola aj po voľbách.

„Môj názor dlhodobo poznáte, ja som bol presvedčený, že by sme mali zostavovať vládu, pokiaľ by sa dala, bez pána Kollára, ale toto rozhodnutie je na pánovi Matovičovi,“ vyhlásil Kiska predtým, ako Za ľudí nakoniec dali zelenú rozhovorom o vzniku štvorkoalície.

Kollárovi okrem iného priťažovali fotografie z 90-tych rokov, na ktorých bol s mafiánmi. V čase, keď fotky unikli, bránil sa tvrdením, že sa fotí s každým a že išlo o skupinu, ktorú stretol na dovolenke na Kube náhodou.