Bosna a Hercegovina nezvláda utečeneckú krízu, EÚ vyzýva na záchranu životov

Európska únia vyzvala Bosnu a Hercegovinu na podniknutie nevyhnutných krokov potrebných na zabránenie humanitárnej krízy v súvislosti s tisíckami migrantov, ktorí sa v chladnom počasí snažia dostať cez túto balkánsku krajinu do západnej Európy.

Ohrozujú životy viac ako 3-tisíc ľudí

Misia EÚ v Bosne a Hercegovine vo vyhlásení uviedla, že súčasné poveternostné podmienky ohrozujú životy viac ako 3-tisíc ľudí, ktorí prežívajú a prespávajú v neprimeraných podmienkach. „Žiadame úrady, aby s maximálnou naliehavosťou konali pri záchrane životov,“ uvádza sa v stanovisku.

Bosna a Hercegovina už roky čelí kritike pre nezvládanie prílivu tisícok ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a chudobou v iných štátoch. Politicky nestabilný a chudobný balkánsky národ sa však stále nespamätal z ničivého konfliktu v 90. rokoch minulého storočia a nedokázal tak ani vhodne zareagovať na utečeneckú krízu.

Humanitárna kríza sa stáva skutočnosťou

Migranti smerujú do Bosny a Hercegoviny s cieľom požiadať v susednom Chorvátsku o azyl a odtiaľ chcú pokračovať do západnej Európy. Často pritom počas ciest do Chorvátska využívajú náročné horské trasy na severozápade Bosny a Hercegoviny.

EÚ vo vyhlásení vyzvala bosnianske úrady, aby na zimu presťahovali migrantov do zariadení financovaných úniou a zároveň otvorili nové. „Humanitárna kríza sa z dôvodu nečinnosti úradov Bosny a Hercegoviny stáva skutočnosťou. Existujú však riešenia a EÚ je pripravená podporiť Bosnu a Hercegovinu v rámci potrebných opatrení,“ uvádza sa v spomenutom stanovisku.