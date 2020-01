Boston s Chárom a Halákom v zostave stratil vedenie 3:0, Kane je v NHL už tisícbodový (video)

Hokejisti Bostonu prehrali v Pittsburghu 3:4 v nedeľňajšom zápase NHL, hoci po šestnástich minútach prvej tretiny viedli 3:0. V tíme hostí odohral kapitán Zdeno Chára 19:53 min s bilanciou 2 strely, 1 „hit“, 1 mínusový bod, brankár Jaroslav Halák mal 18 zákrokov z 22 striel a úspešnosť 81,8%.

Ani Halák prehre nezabránil. Sedem a pol minúty pred koncom tretej tretiny ho prekonal Bryan Rust a dovŕšil obrat Pittsburghu z 0:3 na 4:3. Veľký podiel na víťaznom góle mal ruský útočník Jevgenij Malkin, ktorý za bránkou Bruins vzal puk obrancovi Charliemu McAvoyovi a prihral ho priamo na hokejku Rustovi, ktorý bez prípravy prekonal Haláka.

„Museli sme dostať svoju hru na vyššiu úroveň, ak sme chceli uspieť. Vyliezli sme z dier,“ poznamenal Rust po 21. góle sezóny.

Crosby predĺžil svoju bodovú sériu

Na triumfe Penguins sa dvoma asistenciami podieľal aj ich kapitán Sidney Crosby. Svoju bodovú sériu predĺžil na štyri zápasy, počas ktorých nazbieral 3 góly a 5 asistencií. Predtým pre operáciu pruhu vynechal 28 zápasov.

„Bojovali sme so situáciou, ktorá nastala a vyrovnali sme sa s nepriaznivým skóre. Našli sme spôsob ako zvíťaziť,“ uviedol Crosby na oficiálnom webe NHL.

Bostonu k zisku aspoň bodu nepomohol ani 37. gól lídra medzi strelcami Davida Pastrňáka. „Medvede“ prehrali tri z ostatných štyroch zápasov a až vo dvoch prišli o trojgólové vedenie. Okrem aktuálneho duelu proti Pittsburghu aj predtým proti Philadelphii (z 5:2 na 5:6 sn).

V riadnom hracom čase však Boston prehral po strate trojgólového náskoku prvýkrát po 208 zápasoch základnej časti sezóny. Naposledy predtým to bolo 4. apríla 2011 v zápase proti New Yorku Rangers (3:5). „Všetci sme zodpovední za to, čo sa stalo. Hrali sme proti kvalitnému súperovi, tlačili nás, ale nemali sme stratiť vedenie 3:0. Mali sme hrať tak, aby ešte ešte zvýšili svoj náskok,“ uviedol skúsený útočník Patrice Bergeron.

Blackhawks sa vezú na víťaznej vlne

Chicago zdolalo Winnipeg 5:2 a svojim fanúšikom doprialo piate víťazstvo v neprerušenej sérii. Do streleckej listiny sa zapísalo päť rôznych hráčov Blackhawks, ale veľkú radosť mal z jednej asistencie aj Patrick Kane. Najväčšia hviezda Chicaga oslávila tisíci bod v kariére a zároveň tisíci v drese „čiernych jastrabov“.

Tridsaťjedenročný Kane aktuálne má na konte 380 gólov a 620 asistencií, potreboval na to 953 zápasov v 13 sezónach.

V tejto sezóne zatiaľ nazbieral 62 bodov v 50 zápasoch. „Bola tam výborná súhra celého útoku. Gustafsson udržal puk v hre, potom prišla prihrávka Carpentera a Saad to už len dokončil. Je pekné to celé vidieť. Nezabudnem na tieto chvíle so spoluhráčmi,“ uviedol Kane ku gólu, ktorý znamenal významný míľnik v jeho kariére.

Kane sa vo veku 31 rokov a 61 dní stal najmladším Američanom, ktorý dosiahol 1000 bodov. Dosiaľ sa tým hrdil Jeremy Roenick vo veku 32 rokov a 13 dní.

Výsledky – NHL

nedeľa

Pittsburgh – Boston 4:3 (1:3, 1:0, 2:0)

* Zdeno Chára odohral 19:53 min, 2 strely, 1 „hit“, 1 mínusový bod

* Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 58:30 min, 18 zákrokov z 22 striel, úspešnosť 81,8%

Carolina – New York Islanders 2:1 po sam. nájazdoch (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0, 1:0)

Chicago – Winnipeg 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

New York Rangers – Columbus 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)