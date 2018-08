Bostonský korešpondent si myslí, že Halák môže môže vytlačiť Raska z pozície jednotky Bruins

BOSTON 1. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák bude od nasledujúcej sezóny pôsobiť v tíme Boston Bruins v zámorskej NHL. Tridsaťtriročný gólman uzavrel s „medveďmi“ kontrakt na dva roky, počas ktorých si celkovo zarobí 5,5 milióna amerických dolárov.

V novom mužstve utvorí brankársky tandem s Fínom Tuukkom Raskom. Očakáva sa, že pozíciu jednotky obsadí Rask, podľa bostonského korešpondenta zámorskej televízie NBC Joea Haggertyho však môže byť všetko inak. Angažovaním bratislavského rodáka si Bruins výrazne vylepšili situáciu v bránkovisku, keďže Halák je omnoho skúsenejším a ambicióznejším brankárom než predchádzajúci Raskovi konkurenti Anton Chudobin, Niklas Svedberg, Chad Johnson či Jonas Gustavsson.

Finalisti platili brankárom menej

„Halákov príchod bude pre Raska výzvou, akú nezažil od sezóny 2011/2012, kedy musel o miesto v bránkovisku súperiť s Timom Thomasom v jeho poslednej sezóne. Halák sa pokojne môže dostať do takej formy, že tréneri Bruins posadia Raska na pár týždňov, či dokonca mesiacov na striedačku,“ uvádza Haggerty. Takýto scenár môže viesť až k výmene fínskeho brankára.

„Neznamená to, že sa tak musí stať, no táto možnosť otvára prípadnú výmenu Raska, čo by pre Boston nemusel byť zlý obchod. Bruins budú takto počas nasledujúcich dvoch sezón platiť svojim gólmanom 9,75 milióna USD za rok, čo je 12,5 percenta z platového stropu. Obaja ostatní finalisti, Vegas aj Washington platili svojim brankárom výrazne menej,“ dodáva Haggerty.

Halák prišiel z New York Islanders

Halák odchytal ostatné štyri ročníky v drese New York Islanders, okrem tímu „ostrovanov“ pôsobil aj vo Washingtone, St. Louis, Montreale a práva na neho patrili istý čas aj Buffalu. V uplynulej sezóne sa predstavil v 54 dueloch NHL, v ktorých inkasoval priemerne 3,19 gólu na zápas a zneškodnil 90,8% striel.

Halák reprezentoval Slovensko na dvoch olympijských hrách a troch seniorských svetových šampionátoch, bol tiež jednotkou Tímu Európy na Svetovom pohári 2016. V Bostone je štvrtým Slovákom so šancou na pôsobenie v prvom tíme, okrem neho tam hrá aj obranca Zdeno Chára a útočníci Peter Cehlárik s Martinom Bakošom.